Ebeveyn izninde eşitlik çağrısı: “Bakım yükü paylaşılmalı”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve Parti Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü Beritan Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çocuk politikalarına, torba yasada yer alan düzenlemelere ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağına tepki gösterdi.

"Ebeyvenlik Görevlerinde Erkek Yardımcı Değildir"

Konuşmasına Meclis’te süren komisyon çalışmalarına değinerek başlayan Güneş, çocuklara ilişkin politikaların bütünlüklü bir çerçevede ele alınmadığını söyledi. Çocuklara yönelik politikaların tek elden yürütüleceği müstakil bir bakanlığın bulunmamasını eleştiren Güneş, mevcut yapının parçalı olduğunu ifade etti.

"Bakım sorumluluğu eşit paylaşılmalı"

Torba yasada doğum izninin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmasını olumlu ancak yetersiz bir adım olarak değerlendiren Güneş, düzenlemenin dünya standartlarının gerisinde kaldığını savundu. Babalara verilen iznin 10 güne çıkarılmasının da eşit ebeveynlik açısından yeterli olmadığını belirten Güneş, bakım sorumluluğunun yalnızca kadınların omzuna yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"

“Analık izni yaklaşımı bakım yükünü kadına yükler. Bunun yerine ebeveynlik izni anlayışı benimsenmeli ve bakım sorumluluğu eşit paylaşılmalıdır” diyen Güneş, ebeveynliğin yalnızca doğum sonrası izinlerle sınırlı değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Ücretsiz, erişilebilir ve anadilinde kreşlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Güneş, özel sektörde çalışan kadınların ayrımcılığa uğramasının önlenmesi, ebeveyn izninin esnek hale getirilmesi ve ebeveynlere esnek çalışma imkânı tanınmasının önemine dikkat çekti.

Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?

“Sosyal medya yasağı dijital itaat rejimidir”

Güneş, yasa teklifinde yer alan 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını da eleştirdi. Düzenlemenin çocukları koruma amacı taşımadığını savunan Güneş, “Asıl niyet toplumu dijital itaat rejimine tabi tutmaktır” ifadelerini kullandı.

Yaş doğrulama sistemlerinin tüm dijital alanı denetim altına almayı hedeflediğini öne süren Güneş, yasakçı yaklaşımın sorunları çözmeyeceğini dile getirdi. Çocukların dijital bağımlılığının temel nedenleri arasında yoksulluk, kamusal alan eksikliği ve ebeveynlerin çalışma koşullarının bulunduğunu belirten Güneş, ücretsiz kültürel ve sosyal alanların yetersizliğine işaret etti.

