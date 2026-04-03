HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 10:02 3 Nisan 2026 10:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 12:49 3 Nisan 2026 12:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Ebeveyn izninde eşitlik çağrısı: “Bakım yükü paylaşılmalı”

Doğum izninin sadece anneler için artırılmasını eleştiren DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, eş ebeveynlik modelinin benimsenmesi, ücretsiz kreşlerin yaygınlaştırılması ve esnek çalışma imkânlarının artırılması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve Parti Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü Beritan Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çocuk politikalarına, torba yasada yer alan düzenlemelere ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağına tepki gösterdi.

"Ebeyvenlik Görevlerinde Erkek Yardımcı Değildir"
4 Ekim 2010

Konuşmasına Meclis’te süren komisyon çalışmalarına değinerek başlayan Güneş, çocuklara ilişkin politikaların bütünlüklü bir çerçevede ele alınmadığını söyledi. Çocuklara yönelik politikaların tek elden yürütüleceği müstakil bir bakanlığın bulunmamasını eleştiren Güneş, mevcut yapının parçalı olduğunu ifade etti.

TBMM Komisyonundan geçti: Kadınların doğum izni 24 hafta olacak
TBMM Komisyonundan geçti: Kadınların doğum izni 24 hafta olacak
3 Nisan 2026

"Bakım sorumluluğu eşit paylaşılmalı"

Torba yasada doğum izninin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmasını olumlu ancak yetersiz bir adım olarak değerlendiren Güneş, düzenlemenin dünya standartlarının gerisinde kaldığını savundu. Babalara verilen iznin 10 güne çıkarılmasının da eşit ebeveynlik açısından yeterli olmadığını belirten Güneş, bakım sorumluluğunun yalnızca kadınların omzuna yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"
"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"
6 Ocak 2026

“Analık izni yaklaşımı bakım yükünü kadına yükler. Bunun yerine ebeveynlik izni anlayışı benimsenmeli ve bakım sorumluluğu eşit paylaşılmalıdır” diyen Güneş, ebeveynliğin yalnızca doğum sonrası izinlerle sınırlı değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Ücretsiz, erişilebilir ve anadilinde kreşlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Güneş, özel sektörde çalışan kadınların ayrımcılığa uğramasının önlenmesi, ebeveyn izninin esnek hale getirilmesi ve ebeveynlere esnek çalışma imkânı tanınmasının önemine dikkat çekti.

İsveç'in "bıktıran" feminist politikalarına bakın hele...
KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
İsveç'in "bıktıran" feminist politikalarına bakın hele...
23 Mayıs 2022
Çocuklara sosyal medya yasağı "koruma" mı, "hak gaspı" mı?
“Sosyal medya yasağı dijital itaat rejimidir”

Güneş, yasa teklifinde yer alan 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını da eleştirdi. Düzenlemenin çocukları koruma amacı taşımadığını savunan Güneş, “Asıl niyet toplumu dijital itaat rejimine tabi tutmaktır” ifadelerini kullandı.

Yaş doğrulama sistemlerinin tüm dijital alanı denetim altına almayı hedeflediğini öne süren Güneş, yasakçı yaklaşımın sorunları çözmeyeceğini dile getirdi. Çocukların dijital bağımlılığının temel nedenleri arasında yoksulluk, kamusal alan eksikliği ve ebeveynlerin çalışma koşullarının bulunduğunu belirten Güneş, ücretsiz kültürel ve sosyal alanların yetersizliğine işaret etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
doğum izni ebeveyn Beritan Güneş Altın çocuk bakımı
ilgili haberler
TBMM Komisyonundan geçti: Kadınların doğum izni 24 hafta olacak
3 Nisan 2026
/haber/tbmm-komisyonundan-gecti-kadinlarin-dogum-izni-24-hafta-olacak-318298
Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?
20 Şubat 2026
/haber/cocuklara-sosyal-medya-yasagi-koruma-mi-hak-gaspi-mi-316909
"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"
6 Ocak 2026
/haber/cocugundan-performatif-beklentisi-yuksek-ebeveynin-kendine-sefkati-de-az-315253
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TBMM Komisyonundan geçti: Kadınların doğum izni 24 hafta olacak
3 Nisan 2026
/haber/tbmm-komisyonundan-gecti-kadinlarin-dogum-izni-24-hafta-olacak-318298
Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?
20 Şubat 2026
/haber/cocuklara-sosyal-medya-yasagi-koruma-mi-hak-gaspi-mi-316909
"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"
6 Ocak 2026
/haber/cocugundan-performatif-beklentisi-yuksek-ebeveynin-kendine-sefkati-de-az-315253
