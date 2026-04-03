YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 02:07 3 Nisan 2026 02:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 06:57 3 Nisan 2026 06:57
Okuma Okuma:  2 dakika

TBMM Komisyonundan geçti: Kadınların doğum izni 24 hafta olacak

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Ann Marie Heasely, @whslblog | whitehouseblackshutters.com

Kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklanmasını da içeren 29 maddelik Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda tamamlandı.

Kanun teklifinin yasalaşması için Genel Kurulda görüşülerek onaylanması gerekiyor. TBMM'den gelen haberlere göre, kanun teklifi gelecek hafta TBMM  Genel Kuruluna gelebilir.

Bir "torba kanun" kapsamında Komisyondan gelen teklifte ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Buna göre, Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer bağış ve yardımlar gelir vergisi istisnası kapsamına alınacak.

Doğum izinleri için Devlet Memurları Kanunu değişiyor

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kadın memura verilecek ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memurun, isteği halinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre bir hafta artırılacak.

Kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilecek. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek.

Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
doğum izni gebelik annelik
ilgili haberler
Ebeveyn izninde eşitlik çağrısı: “Bakım yükü paylaşılmalı”
3 Nisan 2026
/haber/ebeveyn-izninde-esitlik-cagrisi-bakim-yuku-paylasilmali-318304
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ebeveyn izninde eşitlik çağrısı: “Bakım yükü paylaşılmalı”
3 Nisan 2026
/haber/ebeveyn-izninde-esitlik-cagrisi-bakim-yuku-paylasilmali-318304
