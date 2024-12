"DYA him bi Tirkiyeyê re him jî bi HSDê re wê li Sûriyeyê xebatên xwe bidomîne."

Berdevkê Konseya Ewlekariya Netewî ya Qesra Spî John Kirby roja Sêşemê di civîneke çapemeniyê de got: "Mafê Enqereyê ye ku hemwelatî û axa xwe li Sûriyê li dijî êrîşên terorîstî biparêze, û Tirkiye hevalbendek girîng yê NATOyê ye. Lêbelê ji bo berjewendiyên DYAyê têkoşîna li dijî DAIŞê hewce ye û ev jî tê wê wateyê ku ew ê bi Hêzên Sûriyeya Demokratîk(HSD) re hevkariyê bikin."

Kirby got: "Ev dê berdewam be û ger di navbera herdu aliyan de îhtîmala şer çêbibe em ê wek berê me çawa kiribû dîsan bi tirkan re gotûbêjên guncaw bikin.”

"Em him bi Tirkan re û him jî bi QSDê re di nava têkiliyan de ne"

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Kirby gotiye ku ji bo şer û pevçûnên di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) û Artêşa Netewî ya Sûriyê (SMO) de ku Tirkiye piştgiriya wan dike, DYA bi him bi Tirkan re û him jî bi HSDê re di nava têkiliyan de ne.

"Kirby destnîşan kir ku DYA ji bo ewlekariya navendên girtinê yên ku endamên DAIŞê lê tên ragirtin “teqez fikar e”. Gelek ji van saziyan, bi taybetî yên li rojhilatê Sûriyeyê, ji aliyê HSDê ve tên birêvebirin.

