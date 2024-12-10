"ABD Suriye'de hem Türkiye hem SDF ile çalışmaya devam edecek"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby salı günü basın brifinginde "Ankara'nın Suriye'de yurttaşlarını ve topraklarını terörist saldırılara karşı savunma hakkı var ve [Türkiye] önemli bir NATO müttefiki" dedi ancak "ABD'nin çıkarlarının IŞİD'le mücadeleyi gerektirdiğini" ve "bu[nun], Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklık yapmak anlamına gel[diğini]" söyledi.

Kirby, "bu sürecek ve bu iki hedef çakıştığında veya çatışma olasılığı belirdiğinde bu sonuçlara nasıl ulaşılacağı konusunda daha önce de yaptığımız gibi Türklerle uygun [düşen] görüşmeleri yapacağız." dedi.

"Hem Türklerle hem SDG ile yakın temastayız"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kirby, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında süre giden çatışmalar sırasında, ABD'nin "Münbiç'in tam operasyonel durumunu doğrulama konumunda olmadığını" ancak yönetimin "bu konuda Türklerle yakın temas halinde olduğunu ve kesinlikle Suriye Demokratik Güçleri ile [de] yakın temasta kaldığını" söyledi.

"IŞİD'lilerin tutulduğu tesisleri SDG yönetiyor"

Kirby, ABD'nin Suriye'de IŞİD tutuklularını tutmak için kullanılan gözaltı tesislerinin güvenliğinden "kesinlikle kaygılı" olduğunu söyledi. Bu tesislerin çoğu, özellikle de doğu Suriye'dekiler, SDG tarafından yönetiliyor.

Kirby, "Bu gözaltı tesislerinin bazıları, çoğunlukla nispeten düşük düzeydeki IŞİD savaşçılarını barındırıyor, ancak [bunlar] yine de IŞİD savaşçıları. Ve bu nedenle Türkler de dahil olmak üzere tüm muhataplarımızla, bu gözaltı tesislerinin durumu ve bunların açılma potansiyeli veya insanların dışarı çıkabilmeleri konusundaki ortak endişemiz hakkında konuşuyoruz," dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sekreteri, "Doğudakilerin çoğu, ortağımız SDG tarafından yönetiliyor ve doğudaki bu tesisleri, uygun şekilde korumayı sürdürme yeteneklerine güvenebileceğimizi biliyoruz, ancak bu gene de bir kaygı, şüphesiz," diye ekledi.

(AEK)