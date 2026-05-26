Duran Kalkan: Kürt sorunu ile demokrasi birbirinden ayrı değil

Abdullah Öcalan Sosyal Bilim Akademisi Üyesi Duran Kalkan, Medya Haber televizyonunda yayınlanan röportajında İmralı’da uzun süre görüşme yapılmamasının Barış ve Demokratik Toplum Süreci üzerinde yarattığı belirsizliğe dikkat çekti.

MA'daki habere göre, 27 Mart görüşmesinde ortaya çıktığını belirttiği yol haritasının işletilmediğini söyleyen Kalkan, düzenli ve sağlıklı iletişim olmadan sürecin ilerleyemeyeceğini söyledi.

Kalkan, hareketin 27 Şubat çağrısına ve 12. Kongre kararlarına bağlı olduğunu, ancak iletişimin kesilip psikolojik savaş yöntemleriyle kamuoyunun yönlendirilmesinin dürüstçe bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunan Kalkan, iletişim eksikliği nedeniyle kamuoyunda farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığını söyledi. Kalkan, “İletişim kesiliyor, ardından medya üzerinden psikolojik savaş yöntemleri devreye sokuluyor. Bu durum kamuoyunda kafa karışıklığı yaratıyor” dedi.

İmralı ile düzenli temas kurulamadığını belirten Kalkan, son dönemde yeniden görüşme yapılmasının önemli olduğunu ancak sürecin neden durduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti. Kalkan, “Ayda bir yapılan kısa görüşmeler bile yeterli görülmüyordu. Son dönemde o temaslar da tamamen kesildi. Şimdi yeniden görüşme yapılması önemli ama neden bu noktaya gelindiği açıklanmalı” diye konuştu.

Devlet Bahçeli’nin 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamaları da değerlendiren Kalkan, daha sonra ortaya konulan yol haritasının önceki söylemlerle çeliştiğini savundu. Kalkan, Bahçeli’nin daha önce demokratik siyaset ve “umut hakkı” gibi başlıklardan söz ettiğini ancak sonraki açıklamalarda bu vurguların yer almadığını ifade etti.

Kalkan, demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini vurgulayarak, hareketin silahlı mücadeleyi bırakma yönünde adım attığını ancak siyasi alanın genişletilmediğini söyledi. “Biz demokratik siyaset stratejisini benimsediğimizi söyledik. Ancak demokratik siyaset yapmanın önü açılmıyor. Bu şekilde çözüm olmaz” dedi.

CHP’ye yönelik yargı ve polis müdahalelerine de değinen Kalkan, yaşananların yalnızca siyasi rekabetle ilgili olmadığını savundu. Özgür Özel’in Kürt sorunu ve demokrasi konusunda yaptığı açıklamaların ardından gelişmelerin dikkat çekici olduğunu ifade eden Kalkan, “Türkiye’de demokrasi sorunu ile Kürt sorunu birbirinden ayrı değil” değerlendirmesinde bulundu.

Kalkan, CHP’ye yönelik uygulamaların tüm muhalefet açısından bir uyarı niteliği taşıdığını ileri sürdü. “CHP’ye bile böyle davranılıyorsa, Kürtlerin haklarını savunanlara ya da Türkiye’de demokrasi isteyenlere neler yapılabileceği ortada” diyen Kalkan, sürecin sağlıklı ilerlemesi için demokratikleşme adımlarının atılması gerektiğini söyledi.

