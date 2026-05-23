İmralı Heyeti yarın Abdullah Öcalan'la görüşecek

İmralı Heyeti yarın (24 Mayıs Pazar) Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Görüşmeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli İlke TV yayınında duyurdu.

Dilek Odabaş’ın sunduğu Konuşma Zamanı programına konuk olan Temelli, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un 24 Mayıs Pazar günü Abdullah Öcalan ile görüşeceğini söyledi.

Heyet, İmralı adasına son ziyaretini 27 Mart'ta yapmıştı.

