HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 10:16 23 Mayıs 2026 10:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 10:21 23 Mayıs 2026 10:21
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti yarın Abdullah Öcalan'la görüşecek

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı’ya gidiyor.

BİA Haber Merkezi

İmralı Heyeti yarın (24 Mayıs Pazar) Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Görüşmeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli İlke TV yayınında duyurdu.

Dilek Odabaş’ın sunduğu Konuşma Zamanı programına konuk olan Temelli, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un 24 Mayıs Pazar günü Abdullah Öcalan ile görüşeceğini söyledi.  

Heyet, İmralı adasına son ziyaretini 27 Mart'ta yapmıştı.

Ayşegül Doğan: Süreci ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var
Bahçeli, Öcalan için "koordinatörlük" önerisini yineledi
(HA)

