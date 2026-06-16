TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 16.06.2026 13:13 16 Hezîran 2026 13:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.06.2026 13:23 16 Hezîran 2026 13:23
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Doza rojnameger Abdurrahman Gok taloq bû

Rojnameger Gok bi îdiaya ku “endamê rêxistinê yê” û “propagandaya rêxistinê kiriye” tê darizandin. Dadgehê danişîn taloqî 22ê Îlonê kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Doza rojnameger Abdurrahman Gok taloq bû
Fotograf: MA

Rojnameger Abdurrahman Gok ji ber xebatên xwe yê rojnamegeriyê û gotinên îtirafker Umît Akbiyik, bi îdiaya “endamtiya rêxistinê” û “propagandaya rêxistinê” tê darizandin. 11emîn danişîna doza Gok, li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat.

Dadgehê biryar da ku ew ê li benda encama dosyaya li Dadgeha Bilind bimîne û danişînê taloqî 22ê Îlonê bike.

Dadgehê tedbîra kontrola edlî a rojnameger Abdurrahman Gok betal nekir
Dadgehê tedbîra kontrola edlî a rojnameger Abdurrahman Gok betal nekir
25 Mijdar 2025

11emîn danişîna dozê li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat. Di danişînê de Abdûrrahman Gok û parêzerê wî Resul Tamur amade bûn. Her wiha nûnerên Komeleya Rojnamevanan a Dîcle Firatê û Komeleya Mafên Mirovan jî wekî çavdêr beşdarî danişînê bûn da ku piştgiriya xwe nîşan bidin.

Danişîn piştî tespîtkirina nasnameyê dest pê kir. Di danişînê de parêzer Resul Tamur mafê axaftinê girt û daxwaz kir ku kêmasiyên di dosyeyê de werin temamkirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat piştî nirxandina daxwazan, şandeya dadgehê biryara xwe ya demkî eşkere kir. Dadgehê diyar kir ku ew ê li benda encama dosyaya jimare ‘2024/5456’ ya li Daîreya Cezayê ya 3emîn a Dadgeha Bilind bisekinin. Ji ber vê sedemê, dadgehkirin taloqî 22ê Îlonê hat kirin.

Derbarê rojnameger Abdûrrahman Gokî de lêpirsîneke nû hate vekirin
Derbarê rojnameger Abdûrrahman Gokî de lêpirsîneke nû hate vekirin
22 Cotmeh 2024

Çi bûbû?

Gok, di 25ê Nîsana 2023an de di çarçoveya operasyoneke de li Amedê hatibû girtin. Ev operasyon bi giranî li ser îfadeyên îtirafkarê Umît Akbiyik hatibû avakirin ku wî navê gelek parêzer, hunermend û rojnamevanan dabû.

Abdûrahman Gok piştî ku 6 mehan di girtîgehê de ma, di danişînên pêşîn de hatibû berdan lê dadgehkirina wî bi awayekî bêgirtî berdewam dike.

Doza Abdurrahman Gok, ji aliyê gelek saziyên mafên mirovan û rêxistinên rojnamevaniyê yên cîhanî ve wekî parçeyek ji polîtîkaya bêdengkirina çapemeniya azad û Kurdî tê şermezarkirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Abdurrahman Gok dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê