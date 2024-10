Derbarê rojnameger Abdûrrahman Gokî de lêpirsîneke nû hate vekirin

Danişîna doza edîtorê Ajansa Mezopotamyayê, rojnameger Abdûrrahman Gok îro li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat. Rojnameger Gok bi tohmeta ku “endamê rêxistinê ye” û “propagandaya rêxistinê kiriye” tê sûcdarkirin.

Gok û parêzerê wî Resûl Temûr û Mehmet Emîn Aktar tev li danişînê bûn. Hevseroka Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) Dîcle Muftuoglû, Serokê DÎSK Basin-Îş’ê Turgut Dedeoglû û endamên Rêxistina Şopandina Mafên Mirovan (HRW) jî danişîn şopandin.

Rojnameger Gok, bal kişand ser şerê li Rojhilata Navîn û got ku ji ber qedexeya derketina derveyî welat nikare karê xwe bike û wiha domand: “Ji ber biryara qedexeya derketina derveyî welat, xwe weke girtî hîs dikim.”

Her weha Gok xwest ku kontrola edlî were rakirin û biryara beraetê were dayin. Parêzerên Gok jî heman daxwaz kirin. Dozger xwest ku tevdîra kontrola edlî bidome.

Şandeya dadgehê biryar dabû ku li şahidê nepen “CV23TY45UP78” were guhdarîkirin ku îdiaya “Li ser navê rêxistinên kar û xebatên çapemeniyê dike” dikir. Şandeyê, got ku bersiva muzekereyê nehatiye û bi hinceta “Ji bo dosya bi demê re venemîne” biryara xwe ya guhdarîkirina şahid betal kir.

Lêpirsîneke nû hatiye vekirin

Dadgehê biryar da ku qedexeya derketina derveyî welatî bidome, xwe li benda dosyaya li Dadgeha Bilind di temyîzê de bigirin. Her wiha dadgehê got ku Serdozgeriya Komarê ya Amedê di sala 2024’an de derheqê Gok de lêpirsîneke nû vekiriye û xwest mînakeke wê ji dadgehê re were şandin. Danişîna dozê taloqî 30’ê çileya 2025an hate kirin.