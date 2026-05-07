Doza JİTEMê a Kerboranê ji ber "demboriyê" hat betalkirin

1emîn Daireya Cezê ya Dadgeha Bilind bi hêcate demboriyê “Doza JİTEM a Kerboranê” bi hinceta ‘demboriyê’ betal kir. Li Kerborana Mêrdînê di navbera 29ê Çiriya Pêşiya 1995an û 8 Adara 1996an de 7 sivîlên ku 2 jê xwendekarên lîseyê, 3 jê zarok û çawişê pispor Bîlal Batir dema desteserkirî bûn hatibûn wendakirin. Di doza wan de 18 bersûc dihatin darizandin.
Di doza JITEMa Kerboranê de careke din encam derneketiye
Daireyê di biryara xwe de parast ku di dosyayê de dema 30 salî ya “demboriya dozê a awarte” temam bûye.
Biryarên beraetê hatibûn pesendkirin
Di sala 2022an de 1emîn Dadgeha Cezayê Giran a Semsûrê di doza ku Fermandarê Tabûra Komandayên Cendirmeyan a Mêrdîn Hurşît Îmren, Fermandarê Cendirmeyan a Navçeya Kerboranê Mehmet Tîre, Fermandarê Qereqola Cendirmeyan a Navendî yê Kerboranê Mahmût Yilmaz, Cîgirê Fermandarê Qereqolê Haydar Topçam û Çawişê Pispor Kerîm Şahîn jî di nav de bi giştî 18 bersûc bi sedema “Kuştina bi zanebûn” dihatin darizandin de biryara beraeta wan da.
Di doza JITEMê ya Kerboranê de hemû bersûcan beraet kiriye
Dadgeha Herêmî a Dîlokê ku parêzerên mexdûran serî lê dabûn, biryar “di cih de” dît û daxwaza îstînafê red kir.
Li ser serlêdana parêzer Erdal Kuzu, ku li ser navê Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) dosyê dişopand, dosya birin Dadgeha Bilind.
Dadgeha Bilind biryara beraatê xerab kir, lê di heman biryarê de bi yekdengî tevî îtirafên JİTEMê, dîtina hestiyan û tomarên koordînatên fermî jî, bi hinceta "delîlên berbiçav nîn in" biryara ‘demboriyê’ da û dosye bi temamî were betal kirin.
Ne bersûc ne jî şahid beşdarî dadgehkirina JITEMê ya Kerboranê nebûne
Çi bûbû?
Piştî ku PKKê di 28ê Çiriya Pêşiya 1995an de 2 dersdêr û roja din jî kurê sercerdevanê gundê Amara revandibû û danê sibê jî cenazeyên wan hatibûn dîtin, li Kerboarên operasyona desteserkirinê destpê kiribû.
Li Kerboranê, navçeya Mêrdînê, Davût Altûnkaynak (12), Seyhan Dogan (13), Nedîm Akyon (16), Mehmet Emîn Aslan (19), Abdûrrahman Olcay(20), Abdûrrahman Coşkûn(21) û Suleyman Seyhan (57) dema desteserkirî bûn, hatiûbûn windakirin. Di salên 2012, 2013 û 2015ê de hin dever hatibûn kolan û hestiyên hin kesên hatibûn desteserkirin derketibûn ku şopên îşkenceyên giran li wan diyar dibû.
7 sivîlên ku 2 jê xwendekarên lîseyê, 3 jê zarok û çawişê pispor Bîlal Batir dema desteserkirî bûn hatibûn wendakirin. Carekê din ti agahî ji wan nehatiye stendin.
Doza Kerboranê yek ji wan dozan e ku bi navê dozên JITEMê tên zanîn. Digel hemû daxwazên parêzeran bi navê JITEMê ti tohmet nehatiye kirin.
