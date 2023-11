Di dema maça Bayern-Munih û Galatasarayê de pankartek ji bo piştgriya Amedsporê vekirin

Di dema maça di navbera Bayern Munih û Galatasarayê de, alîgirên Bayern Munihê pankartek vekiriye û piştgiriya Amedsporê kiriye.

Her du tîm di Koma Ayê ya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de rikeberiyê dikin. Di Lîgê de hefteya çaran e.

Maç duh bi şev li bajarê Munihê yê Almanyayê hate lîstin. Di deqîqeya 60an de, alîgirên Bayern Munihê yên li pişt qaleya ku qaleparêzê Galatasarayê Fernando Muslerayî diparast pankartek hildan. Li ser pankartê “Lift Amedspor’s Away Bans!” (Bila qedexeya deplasmanê ya Amedsporê rabe) hatibû nivîsandin.

Amedsporê bi almanî û kurdî spasiya wan kir

Amedsporê bi rêya hesabê xwe yê Xyê daxuyaniyek weşand û tê di bi kurdî û almanî spasiya alîgirên Bayern Munihê kir. Amedsporê got ku “Spasî ji bo alîgerên FC Bayern München!”

Koma alîgirên Amedsporê Barîkatê jî peyamek weşand û got, “Di dema maça Bayern Munih-Galatasarayê de ya îşev li Almanyayê hate lîstin, dostên me yên Bayern Munihî pankarteke piştgiriyê vekirin. Em careke din spasiya dostên xwe dikin ku piştgiriya me kirin.”

Demeke berê biryara qedexeyê betal bûbû lê dîsa qedexeyê kirin

Amedspor di Koma Sor a Lîga 2yem a TFFyê de dilîze. 7 sal in qedexe li ser alîgirên wê heye ku di dema maçên tîmên hember de bikevin stadyûman. Di 20ê Gulanê de, di dema maça Menemenspor û Amedsporê de ev biryar betal kiribûn.

Lê di van maçên dawiyê yên lîgê de dîsa ev biryar tê bi cih anîn. Serokê Amedsporê Azîz Elaldiyî gotibu ku, ji bo van qedexeyên kêfî rabin, ew ê têkoşîna xwe berdewam bikin.

Di lîgê de hefteya 11an derbas bû û Amedspor heta niha têk neçûye û 29 pûanên wê hene. (NT/FD)