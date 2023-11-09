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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 12:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 13:49
2 dk Okuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih-Galatasaray maçında Amedspor’a destek pankartı

Amedspor ve kulübün taraftar grubu Barikat, Allianz Arena'da açılan "Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın" pankartı için Bayern Münih taraftarına teşekkür etti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/galatasaray-bayern-munih-macinda-amedspora-destek-pankarti.jpeg
Fotoğraf: Amedspor / X

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ve Galatasaray arasında dün (8 Kasım) oynanan 4. hafta maçında Amedspor'a destek pankartı açıldı.

Almanya'nın Münih kentinde oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın koruduğu kalenin tam arkasında ''Lift Amedspor's Away Bans!'' (Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın!) pankartı açıldı.

Amedspor'dan Almanca ve Kürtçe teşekkür

Amedspor, X hesabında yaptığı açıklamada, "Bayern Münih taraftarından Galatasaray maçında 'Amedspor'un deplasman yasakları kaldırılsın' pankartı ile deplasman yasaklarımıza tepki!" dedi ve Bayern Münih taraftarlarına Almanca ve Kürtçe teşekkür etti.

Amedspor'un Barikat adlı taraftar grubu da, "Bu gece Almanya'da oynanan Bayern Münih-Galatasaray maçında Bayern Münihli dostlarımız tarafından dayanışma pankartı açılmıştır. Bir kez daha bizlerle dayanışma içinde olan dostlarımıza teşekkür ederiz" paylaşımını yaptı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray'ın tek gölünü 90+3'te Cedric Bakambu kaydetti. Bu sonuçla 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan Bayern Münih gruptan lider çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 4 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag evinde İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 4-3 yendi. Kopenhag, puanını 4'e çıkarırken, United 3 puanda kaldı.

7 yıl sonra kaldırılan deplasman yasağı geri getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor'a 7 yıldır uygulanan deplasman yasağı, 20 Mayıs'ta İzmir Menemen Şehir Stadı'nda oynanan Menemenspor-Amedspor maçıyla kaldırılmıştı.

Ancak ligin son maçlarında yine deplasman yasağı getirildi. Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, keyfi yasakları kaldırmak için mücadelelerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Amedspor, 11'inci haftası geride kalan ligde 29 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.

(NT)

Amedspor Amedspor Barikat deplasman yasağı Galatasaray
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