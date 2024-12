Derhêner Şerîf Goren wê bê definkirin

Derhêner û senarîst Şerîf Goren duh(8ê Kanûna Pêşiyê) koça dawî kir.

Goren ji derencekê mala xwe ketibû xwarê û serê xwe li erdê xistibû. Ji ber vê yekê di 22ê Mijdarê de li Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdehiyê ya Taksîmê hatibû entube kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, merasîma bîranînê wê îro saet di 11.00an de li Sînemaya Beyoglu Atlasê bê lidarxistin. Piştî merasîmê nimêja cenazê wê danê nîvro li Mizgefta Huseyîn Aga ya Beyoglûyê bê kirin. Her weha piştî nimêja cenazeyê dê li Goristana Kozluyê bê definkirin.

Piştî wefata Goren, Komeleya Nivîskarên Sînemayê(SİYAD) daxuyanî da û got, “Derhênerê giranbiha yê sinemaya me xoşewîst Şerîf Goren koça dawî kir ku îmzeya wî li binê fîlmên nayên ji bîr kirin yên weke Yol, Derman, Katırcılar, Almanya Acı Vatan, Sen Türkülerini Söyle, Polizei, Kurbağalar, Tomruk, Yılanların Öcü, Firar, Beyoğlu'nun Arka Yakasıyê ye. Bila serê me hemûyan sax be.”

(TY/AY)