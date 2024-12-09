Yönetmen Şerif Gören toprağa verilecek

Senarist ve yönetmen Şerif Gören, dün (8 Aralık) vefat etti.

Türkiye sinemasını önemli ölçüde etkileyen toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağını oluşturan yönetmenlerden Gören'in vefat haberini, Kültür ve Turizm Bakanlığı "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz,” diye duyurdu.

Evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan Gören, 22 Kasım'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Gören, bugün saat 11.00'da Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenecek anma töreni sonrası Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nden öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) da Gören’in vefatının ardından "Sinemamızın çok değerli yönetmeni, Yol, Derman, Katırcılar, Almanya Acı Vatan, Sen Türkülerini Söyle, Polizei, Kurbağalar, Tomruk, Yılanların Öcü, Firar, Beyoğlu'nun Arka Yakası ve daha nice unutulmaz filme imza atan sevgili Şerif Gören'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun," açıklamasını yaptı. (TY)