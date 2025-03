DEM Partiyê ji bo beriya Newrozê bi Ocalan re bicive, serî li wezaretê da

Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM) Tûncer Bakirhan, piştî civîna komê ya Meclîsê ya heftane pirsên rojnamegeran bersivand.

Bakirhan anî ziman ku beriya Newrozê ji bo bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bînin wan serî li Wezareta Dadê dane.

"Mafê hêviyê jî heye, mafê hêviyê mafek e"

Bakirhan têkildarî gotina Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç a ‘Mafê hêviyê ne mijareke ku di qanûnên me de ye’ wiha axivî: "Di vê mijarê de biryarên dadgehên navneteweyî hene. Her wiha biryara DMMEyê heye. Bi ya min ev meseleyek e ku ji Wezîrê Dadê têdipere. Tiştekî wiha heye ku mafê hêviyê heke navnetewî rêgezên gerdûnî bi cih bîne. Ev ne mijareke wisa ye ku em îcad dikin an jî hildiberînin. Eger wê çareserî hebe, eger wê aştî hebe, eger wê zemîneke nû û demokratîk bê avakirin, mafê hêviyê, divê ev dozên kumpas ên li girtîgehan jî di ber çavan re bên derbaskirin."

Bakirhan pirsa ‘Muxatabê me kî ye?’ pirsî û wiha got: "Divê em her roj bersivê bidin wezîrekî fermî yê AKPê. Mafê hêviyê jî heye, mafê hêviyê mafek e. Mafê hêviyê mafekî navneteweyî, gerdûnî ye ku ji aliyê hiqûqa gerdûnî ve biryar hatiye dayîn û ji aliyê DMME’yê ve biryar hatiye dayîn. Eger ev pêvajo bixebite, divê hêvî hebe ku çareserî pêk were, divê mafê hêviyê jî hebe. Gelo dê mirov heta hetayê di girtîgehê de bin?"

Bakirhan bertek nîşanê daxuyaniyên Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç da û wiha got: "Wezîrê Dadê di vê pêvajoyê de li ku ye, axaftinên wî çiqas piştgiriyê dide vê pêvajoyê? Qaşo tecrîd tune! Gelo me ji vê bawer kir, 4 salan birêz Ocalan bi parêzer û malbata xwe re hevdîtin kir? Şerm e! Kî li ku derê radiweste divê zelal bike.”

Civîna DEM Partî û MHPê dest pê kir

Çi bûbû? Rêberê PKKê Abdullah Ocalan di 23ê Cotmeha 2024an de di çarçoveya hevdîtina malbatê de piştî 43 mehan cara yekemîn bi biraziyê xwe Omer Ocalan, Parlamenterê DEM Partiyê yê Rihayê re hevdîtin kir. Ocalan di hevdîtinê de destnîşan kiribû ku tecrîda li ser wî didome û weha gotibû, "Ger şert û merc çêbibin, hêza min a teorîk û pratîkî heye ku vê pêvajoyê ji zemîna pevçûn û tundiyê derxînim ser qada hiqûqî û siyasî." Piştî hevdîtinê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê ragihand ku di 6ê Mijdara 2024an de 6 meh cezayê nû yê qedexekirina hevdîtinê li Ocalan hatiye birin. Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî di civîna koma partiya xwe ya 26ê Mijdarê de got, "Em li bendê ne ku di navbera Îmraliyê û koma DEMê de rû bi rû hevdîtin bên kirin." Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan bersiva banga Bahçelî da û got, "Em weke hevserok dixwazin biçin hevdîtinê bi Birêz Ocalan re bike û tevkariyê li aştiya vî welatî bikin." DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re hevdîtinê bike heman rojê serî li Wezareta Dadê da. Wezareta Dadê piştî mehekê bersiva erênî da serlêdana DEM Partiyê û Pervîn Buldan û Sirri Sureyya Onder di 28ê Kanûnê de li Girava Îmraliyê bi Ocalan re hevdîtin pêk anîn. Piştre Ahmet Turk jî tevli şandeyê bû. Li ser daxwaza Ocalan Onder, Buldan û Ahmet Turk bi partiyên siyasî re dest bi hevdîtinan kirin. Şandeyê heta niha bi MHP, Partiya Pêşerojê, AKP û Partiya Saadetê re hevdîtin kiribû. Piştî hevdîtina duyemîn şande di çarçoveya hevdîtinên ji bo pêvajoyê de serdana Herêma Kurdistana Iraqê kir û li wir bi serkirdeyên YNKê Bafil Talabanî, Kubat Talabanî û yên PDKê Mesûd Barzanî, Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî re civiyan. Hevdîtina sêyem a bi Ocalan re di 27ê Sibatê de pêk hat. Piştî hevdîtinê peyama Ocalan li Stenbolê hat xwendin û Ocalan di peyamê de banga çek danînê kir. Di şandeya vê carê de Ahmet Turk, Pervîn Buldan, Sirri Sureyya Onder, Tulay Hatîmogûllari, Tuncer Bakirhan, Cengîz Çîçek û Faîk Ozgur Erol cih girtin.

