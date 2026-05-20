YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 14:45 20 Mayıs 2026 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 15:55 20 Mayıs 2026 15:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Erdoğan: Süreci menziline ulaştırmakta kararlıyız

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir “durduğu” ve “tıkandığı” eleştirileriyle gündemde olan “süreç” için "farklı modaliteler üzerinde çalışıyor, ittifak ortağımızla yeni yol, yöntem ve hamleleri istişare ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, bir süredir "durduğu" ve "tıkandığı" eleştirileriyle gündemde olan "süreç" hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz"

Erdoğan, şunları söyledi:

"En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz 'terörsüz Türkiye' sürecimizi ortak akılla, samimiyetle, sağduyuyla menziline ulaştırmakta kararlıyız. İlgili kurumlarımız örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz."

"Bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok"

Erdoğan, Türkiye’nin bu sorunu çözebilecek “irade, kapasite ve tecrübeye” sahip olduğunu savundu.

"Bir daha altını çiziyorum; Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir. Milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok."

"Tek başıma kalsam dahi"

Konuşmasında Cumhur İttifakı’na da değinen Erdoğan, MHP ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

"Şunun bilinmesini isterim, tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye’ye çok güzel eserler kazandırdık. İttifak ortağımız MHP ile el ele, omuz omuza verecek, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, kardeşliğin olduğu bir Türkiye’yi adım adım inşa edeceğiz."

Kocaeli mitingi üzerinden CHP’ye eleştiri

Erdoğan, konuşmasının devamında Kocaeli’de cumartesi günü düzenlenen "Gençlik Şöleni" üzerinden CHP’yi ve muhalefeti hedef aldı.

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı, heyecan vericiydi. Her yaş, köken, gelir grubu ve farklı hayat tarzından 100 bin gencimiz insan seli olup Kocaeli’ne akmıştı. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık."

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
cumhurbaşkanı erdoğan süreç barış ve demokratik toplum süreci
