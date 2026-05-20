Erdoğan: Süreci menziline ulaştırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, bir süredir "durduğu" ve "tıkandığı" eleştirileriyle gündemde olan "süreç" hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz"

Erdoğan, şunları söyledi:

"En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz 'terörsüz Türkiye' sürecimizi ortak akılla, samimiyetle, sağduyuyla menziline ulaştırmakta kararlıyız. İlgili kurumlarımız örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz."

Bahçeli, Öcalan için “koordinatörlük” önerisini yineledi

"Bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok"

Erdoğan, Türkiye’nin bu sorunu çözebilecek “irade, kapasite ve tecrübeye” sahip olduğunu savundu.

"Bir daha altını çiziyorum; Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir. Milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok."

"Tek başıma kalsam dahi"

Konuşmasında Cumhur İttifakı’na da değinen Erdoğan, MHP ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

"Şunun bilinmesini isterim, tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye’ye çok güzel eserler kazandırdık. İttifak ortağımız MHP ile el ele, omuz omuza verecek, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, kardeşliğin olduğu bir Türkiye’yi adım adım inşa edeceğiz."

Ayşegül Doğan: Süreci ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var

Kocaeli mitingi üzerinden CHP’ye eleştiri

Erdoğan, konuşmasının devamında Kocaeli’de cumartesi günü düzenlenen "Gençlik Şöleni" üzerinden CHP’yi ve muhalefeti hedef aldı.

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı, heyecan vericiydi. Her yaş, köken, gelir grubu ve farklı hayat tarzından 100 bin gencimiz insan seli olup Kocaeli’ne akmıştı. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık."

