Ayşegül Doğan: Süreci ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki gelişmelere ve partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair Ankara Büklüm’de basın toplantısı düzenledi.

Mevcut çözüm sürecinin ilerlediğini; ancak “durağanlık” yaşadığını ifade eden Doğan, söz konusu sorunun aşılması için yeni bir siyasi mekanizmaya ve yasal çerçeveye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Doğan, açıklamasında ayrıca bir süredir İmralı Adası’na gidemeyen İmralı Heyeti’nin yakın zamanda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin beklendiğini, görüşme olmamasının süreçte “sorun var” algısı yarattığını belirtti.

“İnsanlar Meclis’in devrede olduğunu görmek istiyorlar”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Doğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Sürecin daha hızlı ilerlemesi için, belirsizliklerin giderilmesi gerekir. Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Bu durağan hâli ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. MHP Genel Başkanı sürecin yönetimi ile ilgili aslında bir model önerisinde bulunuyor. Geçiş hukuku için yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu başından beri komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz; yasal çerçeveye ihtiyaç var. Adı üstünde: Geçiş hukuku.

“Sürecin bu aşamasında artık farklı siyasi partilerden oluşan bir mekanizmanın etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. İnsanlar Meclis’in etkin bir şekilde devrede olduğunu görmek istiyorlar. Barışın toplumsallaşabilmesi için, demokratik çözümün toplumsallaşabilmesi için, bu sürecin tüm Türkiye'ye kazandıran bir süreç olduğunun gösterilebilmesi için en meşru zeminde, en aktif şekilde Meclis inisiyatif almalı.

“Statü tartışması ya da Öcalan’la kurulan hukukun adının konulmasına dair yürütülen tartışmalar şahsi bir imtiyaz meselesi olarak algılanmamalı. Böyle değil çünkü; milyonların iradem dediği, iradesi olarak kabul ettiği bunun için pek çok haksızlığı, hukuksuzluğu, hapsi, sürgünü, soruşturmayı, kovuşturmayı ve daha başka pek çok şeyi göze aldığı bir hakikatten bahsediyoruz. Sürecin hız kazanmasının da pratik olarak gereği budur. O hâlde artık bunu olduğu gibi tartışmak gerekiyor.

“Bazı spekülatif haberler çıkıyor. Biz hep diyoruz ki: Açın İmralı Ada Hapishanesi’nin yollarını. Sayın Öcalan’a doğrudan gazeteciler soru sorsun, gitmek isteyenler gitsin. Sayın Öcalan kiminle istiyorsa onunla etkin bir şekilde iletişim kurabilmeli. En son DEM Parti İmralı Heyeti ile yapılan görüşmede kendisi de bunu ifade ediyor zaten. Toplumla doğrudan iletişim kurma ihtiyacından bahsediyor. O hâlde ne olmalı? Basına ve topluma doğrudan seslenebilmeli, görüşlerini doğrudan aktarabilmeli, ayrıca hareketiyle de iletişim kurabilmeli. Bu, ivmelenmesi için sürecin gereklerinden biri.

“DEM Parti İmralı Heyeti epeydir görüşme yapmadı. Avukatlar ve ailenin de Sayın Öcalan ile herhangi bir görüşmesi olmadı. Bu olağan akış bozulduğu zaman süreçte sorun var algısı oluşuyor. Bundan vazgeçmek gerekiyor artık. Bunun ritmi, temposu ve akışı olmalı. Önümüzdeki günlerde biz İmralı Heyeti’nin de İmralı’da bir görüşme yapmasını bekliyoruz.” (TY)