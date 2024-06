DEM Parti: Her belediyemiz için destek buluruz, yeter ki iktidar köstek olmasın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) belediye eş başkanları bugün ‘tasarruf tedbirleri’ gündemiyle Diyarbakır’da toplandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki konuştu.

31 Mart 2024’te gerçekleşen yerel seçimlerde halkın kayyım siyasetine ikinci kez ‘çok güçlü bir hayır yanıtı’ verdiğini belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

“Belediyelerimizi devraldığımızda halkın yalnızca iradesinin değil, bugününün ve geleceğinin sahip olduğu kaynakların da çalındığını gördük. 1, 2, 3 yıl değil 10 yıl boyunca bütün gelirlerini verse dahi borçlarını kapatamayacak durumda olan belediyelerimiz var. Belediyelerimiz adeta talan edilmiş durumda. Sahip oldukları gayrimenkullerin neredeyse tamamı satılmış. Sırf belediyelerimiz iş yapamasınlar diye belediye ve halkımızı karşı karşıya getirmek için seçimden kısa bir süre önce yüzlerce binlerce kişinin işe alındığını gördük.”

Hangi belediye, ne kadar borç açıkladı?

“Belediye eş başkanlarımız harıl harıl çalışıyor”

“Bizler Zümrüt-ü Anka gibi küllerinden doğan bir halkın çocuklarıyız ve emin olun her sorunumuzu çözebiliriz ve her sorunumuzu da çözeceğiz. Yeter ki siyasi iktidar köstek olmasın. Tek istediğimiz bu” diyen Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bu siyasi iktidar engel olmazsa, metro ve raylı sistemlerden şehirlerimizin altyapısının yenilenmesine, temiz su sorununun çözülmesinden planlı kentler kurulmasına ve yerinde dönüşüme kadar her ilimizin, her ilçemizin, her beldemizin sorunlarını çözebiliriz.

Belediye eş başkanlarımız harıl harıl çalışıyor. Yurt içinde ve dışında görüşmeler yapıyor. Uzun vadeli krediler ve hibeler bulmaya çalışıyor. Bütün arkadaşlarımızın en önemli gündemlerinden bir tanesi bu.

Bütün şehirlerimizin, ilçelerimizin, belediyelerimizin sorunlarını biliyoruz. Her sorunumuzu çözebiliriz. Her belediyemiz için kaynak bulabiliriz. Yeter ki siyasi iktidar projelerimizi hayata geçirmemize engel olmasın. Bu ülkeye karşı bir parça sorumluluk hissediyorsa yaptığımız başvurulara, bulacağımız kaynaklara kefil olsun yeter.”

Tiryaki, belediyeleri yönettikleri 1999-2016 arasında çok şey yaptıklarını ve daha fazlasını yapabileceklerini belirterek, “İktidarın en azından kayyımlar aracılığıyla yaptığı borçların sorumluluğunu almasını istiyoruz” dedi.

DBB Eş Başkanları: Sadece seçimden sonra 411 milyon ödeme yapılmış

“Belediyeler iş yapamaz hale getiriliyor”

Hükümet tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerine dair konuşan Tiryaki, kamuda tasarrufu desteklediklerini ancak yerel yönetimlerin mevcut durumlarının göz önünde bulundurulmadığını söyledi.

Tiryaki, kararların hayata geçirilmesi halinde belediyelerin iş yapamaz hale geleceğini belirterek şunları kaydetti:

“Kamu kurumları üç yıl süreyle hizmet binası satın alamayacak, kiralayamayacak, hizmet binası yapamayacak, bunun için arsa bile satın alamayacak. Tasarruf tedbirleri adı altında yapılan açıklamalardan bir tanesi buydu. Ve bu karar gerekçe gösterilerek belediyelerimizin yapmak istediği hiçbir inşaata izin vermiyor siyasi iktidar.

Projelerimizi hazırlıyoruz. Bakanlığa gönderiyoruz. Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek belediyelerimizin bu hizmetleri yapması engelleniyor. Üç yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun bu tasarruf tedbirleri kararları uyarınca hiçbir araç satın alınamayacak deniliyor. Ve bu araçlar için o kadar genel tabirler kullanılmış ki belediyelerimizin acil gereksinimi olan araçlar da bu karar uyarınca satın alınamayacak.

Bakanlık, DEM Parti'nin kazandığı belediyeden çöp aracını geri istedi

Hizmet alım yoluyla kullanılan mevcut taşıtlar sözleşme sonunda izin alınmadan yeniden kiralanamayacak diyor. Emin olun biz de araçların kiralanmasını doğru bulmuyoruz. Belediyenin her aracının belediyeye ait olmasını istiyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama belediyeler öyle hale getirildi ki herhangi bir araç kiralamadan hizmet üretemeyecek hale getirildi.

Dolayısıyla belediyeleri bu hale getiren siyasi iktidarın tasarruf adı altında belediyelerin araç almayı bırakın kiralamasını bile engellemesini doğru bulmuyoruz.”

“Halkımızın nefes almaya ihtiyacı var”

Tasarruf tedbirleri kapsamında kültürel ve sanatsal faaliyetlere de kısıtlama getirileceğini savunan Tiryaki, “Halkımızın nefes almaya ihtiyacı var” dedi ve DEM Parti Genel Merkezi olarak bakanlıklar ve ilgili kurumlarla görüşerek bu sorunları çözmeye çalışacaklarına belirtti.

(İY/VC)