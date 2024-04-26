DBB Eş Başkanları: Sadece seçimden sonra 411 milyon ödeme yapılmış

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sümer Park’ta gazetecilerle bir araya geldi.

Bucak, kayyım döneminde belediyenin borçlarına ve başka kurumlara yapılan bedelsiz taşınmaz devirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bucak, şu ana kadar 3 milyar 345 milyon TL borç tespit ettiklerini ve kayyım tahribatlarına dair çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Envarteer sayımları ve taşınmazlara dair incelemelerinin sürdüğünü söyleyen Bucak, hukuki süreçlere dair çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Bucak, "8 yıllık kayyım sürecinde belediye hizmet binamız ve bütün çalışmalarımız başta basın olmak üzere tüm dinamiklere kapalıydı. Bu hali değiştireceğiz. Belediyemizin bütün kapıları basın başta olmak herkese sonuna kadar açıktır” dedi.

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Seçimden sonra 411 milyon ödeme yapılmış

Bucak, kayyımın sadece seçimden sonraki bir haftada, 400 milyonun üzerinde borç yaptığını söyledi.

"31 Mart- 8 Nisan arası 411 milyon harcandı. 31 Mart seçimlerinden sonra haksız hukuksuz bir şekilde bir yere sığmayan 411 milyon ödeme yapılmış. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın net bütçesi 75 milyon 126 bin. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı'nın 25 Mart itibariyle harcanmış bütçesi 46 milyon 64 bin. Bu bütçenin yüzde 61.32’si. Biz henüz iki haftadır mazbata almışken basın yayın bütçemizin bu kadarı harcanmış. Bu harcamanın yüksek çoğunluğunun seçim dönemi harcamaları olduğunu düşünüyoruz. Bugün itibariyle tespit ettiğimiz iç denetim tablosu var. Genel borç 2 milyar 438 milyon TL. Belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) borcu 907 milyon."

Bucak, ihalesi yapılmış borç mizan ve bilanço rakamlarının ise 3 milyar 640 milyon lira olarak tespit ettiklerini ifade etti. Söz konusu borç durumuna dair belediyeye bağlı farklı birimlerde incelemelerin sürdüğü aktardı.

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Taşınmazların devri

Eş Başkan Doğan Hatun ise, taşınmazlara dair kimi bilgiler paylaştı. Hatun, kayyımın 44 taşınmazı müftülükler, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Çınar Valiliği'ne devredildiğini söyledi.

Satışı yapılan taşınmaz sayısının 13 olduğunu belirten Hatun, "Kayapınar'da 97 dönüm arazi villa alanı olarak satılmış. Gelirlerin tespiti için çalışmalar sürüyor. 15 adet taşınmaz protokolle devredilmiş" dedi.

Hatun, ayrıca belediyenin 2024 bütçesinin 12 milyar olduğunu ifade etti ve bu rakamın daha önceki yıllarda ne kadarının halka hizmet için ayrıldığına yönelik bir 'geçmişe dönük' çalışma başlattıklarını söyledi.

"İtfaiyede çalışan araç kalmamış"

Eş Başkanlar daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bucak, itfaiyede çalışır araç bırakılmadığını, yüksek binalara yetişecek merdivenlerinin dahi olmadığını söyledi.

Bucak, ulaşıma dair soruya ise, "70 otobüsümüz arızalı. Birçok otobüsümüz farklı yerlere hibe edilmiş. Klimalarımızın neredeyse hiçbiri çalışmıyor” dedi.

Eş Başkan Hatun, "Peygamber Sevdalıları Platformu’nun" programı için araç verilip verilmeyeceği sorusuna, "Araç ile ilgili sorun var, 70 otobüsümüz arızalı. Talebi karşılamak söz konusu değil. Şehir merkezinde kendi istedikleri yerde araç verebiliriz. Bu bizim mevcut durumda karşılayabileceğimiz bir durumdu. Otobüs şoförlerinin de görev yerleri değişmiş. 200 şoförün başka birimlere görevlendirilmesi yapılmış. Belediyeyi kazandığımız zaman herkese eşit hizmet vereceğimizi söylemiştik. Basına yansıdığı gibi bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.

Dossi Dossi’nin organize etmek istediği konsere dair ise Hatun, "2023 deprem öncesi protokol var. Bu tarihlerde belediye bünyesinde söz konusu tarihler için 'uygundur' denilmiş. Bizden talep edilen ciddi bir bütçeydi. Bu ekonomik krizde bu halkın giderleri oraya harcanacak bir şey değil. Kültür Daire Başkanlığı’mız böyle bir şeyin bileşeni değil" dedi.

(RT)