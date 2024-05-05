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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2024 13:30
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2024 13:36
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Bakanlık, DEM Parti'nin kazandığı belediyeden çöp aracını geri istedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, DEM Parti'nin kazandığı Karayazı Belediyesi’ne kayyım döneminde tahsis ettiği çöp aracını seçim sonrası geri istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakanlık, DEM Parti'nin kazandığı belediyeden çöp aracını geri istedi
Fotoğraf: MA

31 Mart'ta kayyım yönetimindeki Erzurum’un Karayazı Belediyesi'ni Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eş başkan adayları Bahar Göksu ve Fuat Tutkun %54.57 oy oranıyla kazandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre DEM Parti'nin kazanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kayyım döneminde belediyeye tahsis edilen çöp aracı geri istendi. 

Konuya dair konuşan Karayazı Belediye Eş Başkanı Fuat Tutkun, çöp aracının "geçici tahsis"le belediyeye verildiğini ve 31 Mart sonrası geri istendiğini aktardı. Tutkun, "Çöp aracı için 432 bin 48 TL’lik bir tutar belirlenmiş ve bu tutar belediye bütçesinden karşılanıyor.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile yapılan protokole ‘geçici tahsis” ifadesi ekleniyor. Bu ifade eklendiği için de araç seçimden sonra tekrar geri çağrılıyor. Her taraf çöp içerisindeyken, çöp kamyonuna ihtiyaç varken böylesi bir hamle halkı cezalandırmaktır. Buna rağmen halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Gerekirse çöpleri kendimiz toplarız" dedi. 

Kayyım dönemi usulsüzlükleri

Tutkun, kayyım dönemindeki bazı usulsüzlüklere de değindi. Tutkun, 2014 model damperli bir kamyonun ikinci el olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinden alındığını ifade etti. Kamyon için yapılan ihaleye tek bir firmanın katıldığını aktaran Tutkun, "KDV dahil 4 milyon 350 bin TL’ye alım gerçekleşiyor. Fakat bu fiyatla şu anda daha yüksek modelde araçlar alınabiliyor. Yani verilen miktar ile şu an aracın bedeli arasında 2 milyon 800 bin ila 3 milyon TL arasında bir fark görüyoruz" diye konuştu. 

Tutkun, kaymakamlık binasının istinat duvarı, bekçi kulübesi ve garajının da belediye bütçesiyle yapıldığını aktardı. Tutkun, söz konusu işler için belediye kasasından 2 milyon 290 bin TL harcandığını söyledi. 

çevre ve şehircilik bakanlığı Erzurum karayazı dem parti
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