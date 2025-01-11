Diyarbakırlılar 'süreç' hakkında ne düşünüyor?

Kürt sorununda yeniden gündeme gelen çözüm tartışmaları hız kesmeden yerini tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşmesiyle başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘umut hakkı’ çıkışıyla ilerleyen ‘süreç’ devam ediyor.

Atılan her adım medyada uzunca tartışmalara sebep olurken Diyarbakır halkına yeni süreci nasıl değerlendirdiklerini sorduk.

Ne olmuştu?

PKK lideri Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi.

Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı.

Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.