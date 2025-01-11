ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 12:13
2 dk Okuma

Diyarbakırlılar 'süreç' hakkında ne düşünüyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı, PKK lideri Öcalan'ın 7 maddelik deklarasyonu ve İmralı Heyeti’nin siyasi parti trafiği... Kürt halkı, 'yeni süreç' hakkında ne düşünüyor?

Evrim Deniz

İnanç Yıldız

Evrim Deniz

Evrim Deniz
İnanç Yıldız

İnanç Yıldız

Kürt sorununda yeniden gündeme gelen çözüm tartışmaları hız kesmeden yerini tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşmesiyle başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘umut hakkı’ çıkışıyla ilerleyen ‘süreç’ devam ediyor.

Atılan her adım medyada uzunca tartışmalara sebep olurken Diyarbakır halkına yeni süreci nasıl değerlendirdiklerini sorduk.

Ne olmuştu?

PKK lideri Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi.

Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.
Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı.

Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

Haber Yeri
Diyarbakır
süreç Kürt sorununda çözüm tartışmaları dem parti MHP Sırrı Süreyya Önder ahmet Türk imralı heyeti Abdullah Öcalan Pervin Buldan Diyarbakır
Evrim Deniz
Evrim Deniz
tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

Devamını Göster
İnanç Yıldız
İnanç Yıldız
tüm yazıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İmralı Heyeti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor
Bugün 13:49
/haber/imrali-heyeti-selahattin-demirtas-i-ziyaret-ediyor-303539
diğer yazıları
Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği
9 Ocak 2025
Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği
Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller ve cevapsız sorular
8 Ocak 2025
Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller ve cevapsız sorular
Kadınlar Diyarbakır'dan seslendi: "Rojin Kabaiş'in ölümü aydınlatılsın"
4 Ocak 2025
Kadınlar Diyarbakır'dan seslendi: "Rojin Kabaiş'in ölümü aydınlatılsın"
Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar kararına itiraz edecek
28 Aralık 2024
Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar kararına itiraz edecek
Narin Güran davasında neler oldu?
28 Aralık 2024
Narin Güran davasında neler oldu?
Sayfa Başına Git