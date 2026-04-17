Danimarkalı gazetecilik stajyerlerinden bianet'e ziyaret

Danimarka merkezli yayın kuruluşları WatchMedier ve Finance and Marketwire stajyerleri, bugün bianet'i ziyaret etti.

Atölye BİA'da yapılan görüşmede, Türkiye’de medya ortamının son yıllardaki dönüşümü ve gazetecilerin karşılaştığı baskılar ele alındı.

Görüşmeye IPS İletişim Vakfı/bianet adına Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur, Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı ve bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan katıldı.

“Gazetecilik yaptığınız için yargılanıyorsunuz”

Görüşmede, Türkiye’de gazetecilerin mesleklerini icra ederken yargı süreçleriyle karşı karşıya kaldığı ifade eden Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı, “Gazeteciler haber yaptıkları için tehditlerle, davalarla, seyahat yasaklarıyla ve hatta ev hapsiyle karşılaşıyor. Gazetecilik bir meslek olmaktan çıkıp suç gibi gösteriliyor, gazetecilik yaptığınız için yargılanıyorsunuz” dedi.

Aydınlı ayrıca, bianet editörlerinin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle haklarında açılan soruşturmalar ve yargılandıkları davalardan bahsetti.

“Haberlere süreç odaklı yaklaşıyoruz”

bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, bianet’in 25 yılı aşkın süredir hak odaklı barış gazeteciliği anlayışıyla yayın yaptığını söyledi.

Cuzdan, bianet’in haberciliğinde doğruluk ve olgusal gerçekliğe bağlılığın temel bir ilke olduğunu, haberlere süreç odaklı yaklaştıklarını, yayın çizgisinin tarafsızlık iddiasına değil, kişilerden ya da kurumlardan yana olmadan, haklar, ilkeler ve barıştan yana bir konumlanışa dayandığını ifade etti.

Hak odaklı gazetecilik vurgusu

Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur ise görüşmede hem Atölye BİA’nın faaliyetlerine değindi, hem de hak odaklı gazeteciliğin artan önemine dikkat çekti.

Üniversitelerde hak odaklı gazetecilik yaklaşımının yeterince yer bulmadığını belirten Sungur, bianet’in Temel Gazetecilik Atölyesi ve diğer tematik atölyeleri aracılığıyla, iletişim fakültesi öğrencilerinin yanı sıra gazetecilik yapmak isteyen herkese yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

(EG)