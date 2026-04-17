YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 14:55 17 Nisan 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 14:55 17 Nisan 2026 14:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Danimarkalı gazetecilik stajyerlerinden bianet'e ziyaret

Danimarka’dan gelen gazetecilik stajyerleriyle Atölye BİA’da yapılan buluşmada, Türkiye’de medya üzerindeki baskılar ve hak odaklı gazetecilik üzerine konuşuldu.

Evrim Gündüz

Evrim Gündüz

Evrim Gündüz

Bir toplantı odasında, masa etrafında oturan genç bir grup dikkatle bir sunumu dinliyor. Masada bilgisayarlar, notlar ve kahve fincanları var; arka planda bianet ve Atölye BİA logoları yer alıyor.
Fotoğraf: Evrim Gündüz/Atölye BİA

Danimarka merkezli yayın kuruluşları WatchMedier ve Finance and Marketwire stajyerleri, bugün bianet'i ziyaret etti.

Atölye BİA'da yapılan görüşmede, Türkiye’de medya ortamının son yıllardaki dönüşümü ve gazetecilerin karşılaştığı baskılar ele alındı.

Görüşmeye IPS İletişim Vakfı/bianet adına Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur, Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı ve bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan katıldı.

“Gazetecilik yaptığınız için yargılanıyorsunuz”

Görüşmede, Türkiye’de gazetecilerin mesleklerini icra ederken yargı süreçleriyle karşı karşıya kaldığı ifade eden Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı, “Gazeteciler haber yaptıkları için tehditlerle, davalarla, seyahat yasaklarıyla ve hatta ev hapsiyle karşılaşıyor. Gazetecilik bir meslek olmaktan çıkıp suç gibi gösteriliyor, gazetecilik yaptığınız için yargılanıyorsunuz” dedi.

Aydınlı ayrıca, bianet editörlerinin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle haklarında açılan soruşturmalar ve yargılandıkları davalardan bahsetti.

“Haberlere süreç odaklı yaklaşıyoruz”

bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, bianet’in 25 yılı aşkın süredir hak odaklı barış gazeteciliği anlayışıyla yayın yaptığını söyledi.

Cuzdan, bianet’in haberciliğinde doğruluk ve olgusal gerçekliğe bağlılığın temel bir ilke olduğunu, haberlere süreç odaklı yaklaştıklarını, yayın çizgisinin tarafsızlık iddiasına değil, kişilerden ya da kurumlardan yana olmadan, haklar, ilkeler ve barıştan yana bir konumlanışa dayandığını ifade etti.

Hak odaklı gazetecilik vurgusu

Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur ise görüşmede hem Atölye BİA’nın faaliyetlerine değindi, hem de hak odaklı gazeteciliğin artan önemine dikkat çekti.

Üniversitelerde hak odaklı gazetecilik yaklaşımının yeterince yer bulmadığını belirten Sungur, bianet’in Temel Gazetecilik Atölyesi ve diğer tematik atölyeleri aracılığıyla, iletişim fakültesi öğrencilerinin yanı sıra gazetecilik yapmak isteyen herkese yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Evrim Gündüz
Evrim Gündüz
[email protected] tüm yazıları
nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi...

nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünden mezun. 2019'dan beri birlikte yaşadığı kedisi gagiş'i çok seviyor.

