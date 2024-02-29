ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 13:00
3 dk Okuma

Çorlu’da yine karar çıkmadı

Mahkeme heyetindeki bir üye hakimin izin alması nedeniyle mahkeme duruşmayı 25 Nisan'a bıraktı. Mısra Öz "Adalet ve yargı iktidarın altında eziliyor. İktidardaki adamın sözü bekleniyor" derken duruşmayı takip eden Özgür Özel Erdoğan'a çağrı yaptı ve "Cesaretin varsa 25 Nisan günü gel, yargılananların tarafına otur" diye konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çorlu’da yine karar çıkmadı
Fotoğraf: Candan Yüceer / X

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamı davasında yine karar çıkmadı.

Altı yıldır ve 19 duruşmadır devam eden davada Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, önce hiçbir sebep göstermeden duruşmayı erteledi. Hemen sonra da salonu terk etti. Ardından mahkeme heyetindeki bir üyenin izin aldığı anlaşıldı.

Olayda yakınlarını kaybedenler salonu terk etmeyip erteleme kararına tepki gösterdi. Mahkeme heyetinin erteleme kararını alkışlarla ve yuhalamalarla protesto etti. Salonda ‘Hak hukuk adalet’ ve ‘Kaza değil cinayet’ sloganları attı.

Aileler daha sonra mahkeme salonu önünde bir açıklama yaptı. Aileler adına, katliamda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz konuştu:

Altı yıldır şu duruşma salonlarına gidip geliyoruz. Bugün bir kez daha şunu gördük ki adalet siyasetin altında, yargı iktidarın altında ezilip geçiliyor. Bu ülkede şu anda adalet diye bir şey yok. İktidardaki adamın sözü bekleniyor, emri bekleniyor. Biz, bu ülkenin yurttaşlarıyız ve ölen 25 can bu ülkenin yurttaşı.

Bugün karar açıklayacağız deyip bizi davet ediyorlar. Tek bir evrak bile artık dosyaya girmezken iki ay sonrasına duruşma günü veriyorlar. Sebep ne biliyor musun? Hakimlerden biri bu sabah rahatsızlanıp izin almış. İnanabiliyor musunuz? Sırf bunun için yıllardır beklediğimiz adaleti iki ay sornasına erteliyorlar. Biz bu ülkede neyiz? Ölen canlarımız ne? Biz ne yaşıyoruz altı yıldır?

Bugün burada bu kalabalığı, yurttaşları ve siyasileri yanımızda gördükleri için korkup karar açıklayamadılar. Kararı açıklamak için seçim sonrasını bekliyorlar. Daha kalabalık olmak zorundayız. Daha çok mücadele etmek zorundayız. Çünkü adalet ne yazık ki bize hizmet etmiyor.

İktidara sesleniyorum buradan: Bu ülkedeki her yurttaşın saçının telinden sorumlusun. Sen oturduğun koltuktan, katliam olduğunda genel müdür olan adamı tekrar terfi verip atayamazsın. Sen bu ülkenin insanına sahip çıkmak zorundasın. Senden güç alıyorlar. Ben bir haftadır çocuğumun trenin altından bakan fotoğrafını paylaşıyorum. Görüyorlar mı?

Aynı acıları yaşasınlar. Aynı sınavlardan geçsinler. Çünkü adalet bu ülkede herkese lazım olacak. Bize acımıyorlar. Bizi yalnız görüyorlar. Bizi ezmeye çalışıyorlar. Ezdirmeyiz kendimizi. Sorumluları biliyoruz. Ta Pamukova'dan beri geliyor sorumlular. Binali Yıldırım'dan geliyor. Hiçbirinizden korkmuyorum. Korkaklar, şurada 13 tane sanığa ceza veremeyen yargıçlardır. Onlar korksunlar, hepsi bizden korksun. Çünkü artık sabrımız kalmadı. Muz cumhuriyetine çevirdiniz ülkeyi.

Özel'den Erdoğan'a: Cesaretin varsa yargılananların tarafına otur

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel de burada bir açıklama yaptı. "Bu kazada hayatını kaybedenler, sakat kalanlar, buradaki analar dimdik adalet arıyorlar. Yakınlarını geri getirebilecekleri için değil bundan sonra yaşanacak faciada başka evlatlar, analar yanmasın diye buraya geliyorlar” diyen Özel, mahkeme heyetinin tutumunu eleştirdi.

Özel “Karar duruşması denildi, normalde karar vermeyecek olsa avukatlara söylenir, insanlara zulmedilmez. Yoklama alıp ‘Erteledim’ demek vicdansızlıktır. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. 25 Nisan günü sen de buraya gel. ‘Katillere sahip çıkarım diyorsun’ ya, cesaretin varsa yargılananların tarafına otur. Yanına da yargılatmadığın TCDD Başkanını al, dönemin bakanını al, Binali Yıldırım'ı al ailelerin gözünün içine bakıp 'Bizim tarafımız bu’ de. Senin karşında durmak namus borcumdur. Senden de katillerden de hesap soracağız. İstediğin yere kadar kaç, ben bu annelerle seni kovalayacağım" dedi.

Mahkemeyi protesto ettiler

Aileler buradaki açıklamanın ardından Kent Meydanı’na yürüdü. Yürürken de ‘Hak hukuk adalet’, ‘Kaza değil cinayet’, ‘Çorlu'nun hesabı sorulacak’, ‘Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek’ sloganları attı.

"Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik, Veysi Kurt ve İsa Apaydın sanık koltuğuna oturmalı"
ÇORLU'DA KARAR ÇIKMADI
"Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik, Veysi Kurt ve İsa Apaydın sanık koltuğuna oturmalı"
24 Ocak 2024

(HA)

çorlu tren faciası çorlu tren katliamı çorlu tren kazası çorlu tren
ilgili haberler
Çorlu'da oğlunu kaybeden Mısra Öz'e 8 bin 800 lira ceza
9 Şubat 2021
/haber/corlu-da-oglunu-kaybeden-misra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-238983
Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 4 yıl geçti: "Kimse hesap vermedi"
8 Temmuz 2022
/haber/corlu-tren-katliami-nin-uzerinden-4-yil-gecti-kimse-hesap-vermedi-264308
Çorlu’nun tek tutuklu sanığına tahliye
25 Kasım 2022
/haber/corlu-nun-tek-tutuklu-sanigina-tahliye-270508
ÇORLU'DA KARAR ÇIKMADI
"Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik, Veysi Kurt ve İsa Apaydın sanık koltuğuna oturmalı"
24 Ocak 2024
/haber/suleyman-karaman-talat-aydin-sukru-kutlu-umit-ulvi-canik-veysi-kurt-ve-isa-apaydin-sanik-koltuguna-oturmali-290953
Çorlu Tren Katliamı: TCDD yönetimi hakkında suç duyurusu talebine ret
1 Eylül 2023
/haber/corlu-tren-katliami-tcdd-yonetimi-hakkinda-suc-duyurusu-talebine-ret-283461
Avukat Evren İşler: Durumu biliyorlar hiçbir önlem almadılar
24 Ocak 2024
/haber/avukat-evren-isler-durumu-biliyorlar-hicbir-onlem-almadilar-290990
Çorlu Tren Katliamı Aileleri: Bize adaleti verin
25 Haziran 2020
/haber/corlu-tren-katliami-aileleri-bize-adaleti-verin-226302
Çorlu’da 15. duruşma bitti, adalet gelmedi
19 Temmuz 2023
/haber/corlu-da-15-durusma-bitti-adalet-gelmedi-281730
Çorlu Tren Katliamı: Bakım müdürü Mümin Karasu tutuklandı
10 Ekim 2022
/haber/corlu-tren-katliami-bakim-muduru-mumin-karasu-tutuklandi-268302
Avukat Yalçın Deniz Özen: Kamu hizmetini piyasalaştırıp, yurttaşın canı ile maliyet hesabı yapıldı
24 Ocak 2024
/haber/avukat-yalcin-deniz-ozen-kamu-hizmetini-piyasalastirip-yurttasin-cani-ile-maliyet-hesabi-yapildi-290989
ilgili haberler
Çorlu'da oğlunu kaybeden Mısra Öz'e 8 bin 800 lira ceza
9 Şubat 2021
/haber/corlu-da-oglunu-kaybeden-misra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-238983
Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 4 yıl geçti: "Kimse hesap vermedi"
8 Temmuz 2022
/haber/corlu-tren-katliami-nin-uzerinden-4-yil-gecti-kimse-hesap-vermedi-264308
Çorlu’nun tek tutuklu sanığına tahliye
25 Kasım 2022
/haber/corlu-nun-tek-tutuklu-sanigina-tahliye-270508
ÇORLU'DA KARAR ÇIKMADI
"Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik, Veysi Kurt ve İsa Apaydın sanık koltuğuna oturmalı"
24 Ocak 2024
/haber/suleyman-karaman-talat-aydin-sukru-kutlu-umit-ulvi-canik-veysi-kurt-ve-isa-apaydin-sanik-koltuguna-oturmali-290953
Çorlu Tren Katliamı: TCDD yönetimi hakkında suç duyurusu talebine ret
1 Eylül 2023
/haber/corlu-tren-katliami-tcdd-yonetimi-hakkinda-suc-duyurusu-talebine-ret-283461
Avukat Evren İşler: Durumu biliyorlar hiçbir önlem almadılar
24 Ocak 2024
/haber/avukat-evren-isler-durumu-biliyorlar-hicbir-onlem-almadilar-290990
Çorlu Tren Katliamı Aileleri: Bize adaleti verin
25 Haziran 2020
/haber/corlu-tren-katliami-aileleri-bize-adaleti-verin-226302
Çorlu’da 15. duruşma bitti, adalet gelmedi
19 Temmuz 2023
/haber/corlu-da-15-durusma-bitti-adalet-gelmedi-281730
Çorlu Tren Katliamı: Bakım müdürü Mümin Karasu tutuklandı
10 Ekim 2022
/haber/corlu-tren-katliami-bakim-muduru-mumin-karasu-tutuklandi-268302
Avukat Yalçın Deniz Özen: Kamu hizmetini piyasalaştırıp, yurttaşın canı ile maliyet hesabı yapıldı
24 Ocak 2024
/haber/avukat-yalcin-deniz-ozen-kamu-hizmetini-piyasalastirip-yurttasin-cani-ile-maliyet-hesabi-yapildi-290989
Sayfa Başına Git