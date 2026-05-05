Çocuklar dijital dünyayı nasıl görüyor?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOÇA), 27 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.30 saatleri arasında “Çocukların Gözünden Dijital Dünya” başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

Riskler ve olanaklar

Panelde, Türkiye’de ve dünyada çocuk çalışmaları alanının önemli gündemlerinden biri olan dijital mecra düzenlemeleri, çocukların dijital dünyayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin araştırma sonuçları ve saha deneyimleri ele alındı.

Başak Akkan’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde ilk sunumu Esra Ercan Bilgiç yaptı. Bilgiç, hak temelli bir yaklaşımla çocuklar açısından dijital dünyanın taşıdığı riskleri ve sunduğu olanakları değerlendirdi.

Sahadan deneyimler

Panelin devamında Pınar Uyan Semerci ve Gözde Durmuş, “Krizler Çağında Çocuk Olmak” TÜBİTAK araştırması kapsamında elde edilen bulguları paylaştı. Sunumda, çocukların dijital dünyaya ilişkin algıları ve yapabilirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Son oturumda ise Zemberek Derneği’nden Alper Kerpiçci ve Cansu Yalçıner, çocuklarla dijital dünya üzerine yürüttükleri saha çalışmalarından hareketle çocukların dijital dünyaya yönelik güncel algılarını aktardı.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

