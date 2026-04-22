Dünya tek değil: Çocukların sosyal medya kullanımı neden ülkeden ülkeye değişiyor?

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar çoğu zaman “yasak mı, denetim mi?” ikiliğine sıkışıyor. Oysa dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, bu tartışmanın tek bir eksen üzerinden ilerlemediği açıkça görülüyor. Aynı sorun, farklı ülkelerde bambaşka çözümlerle ele alınıyor.

Bu farkın nedeni yalnızca teknik tercihler değil. Ülkelerin siyasal yapıları, dijital altyapıları, çocuk haklarına yaklaşımları ve hatta toplumun aileye yüklediği rol, bu alandaki düzenlemeleri doğrudan şekillendiriyor. Bu nedenle çocukların sosyal medya kullanımı meselesi, aslında her ülkede farklı bir anlam kazanıyor.

Avrupa: Hak temelli ama denetim arayışında

Avrupa Birliği ülkelerinde çocukların sosyal medya kullanımı büyük ölçüde hak temelli bir çerçevede ele alınıyor. Kişisel verilerin korunması, çocukların dijital ortamda güvenliği ve platformların sorumluluğu, bu çerçevenin temelini oluşturuyor.

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında çocukların verilerinin işlenmesi özel koruma altına alınırken, birçok ülkede ebeveyn izni ve yaş doğrulama mekanizmaları uygulanıyor. Yunanistan’da geliştirilen “Kids Wallet” gibi uygulamalar, ebeveyn denetimini güçlendirmeye yönelik somut adımlar arasında yer alıyor.

Ancak Avrupa’da da tartışma bitmiş değil. Fransa’nın daha sert bir modele yönelmesi, mevcut sistemlerin yeterli bulunmadığını gösteriyor. Yani hak temelli yaklaşım, giderek daha güçlü denetim mekanizmalarıyla desteklenmeye çalışılıyor.

Bu çerçevenin sınır bölgelerinde yer alan Balkan ülkelerinde ise daha parçalı bir görünüm dikkat çekiyor. Arnavutluk’ta sosyal medya platformlarına yönelik doğrudan yasak girişimleri öne çıkarken, bölgedeki diğer ülkelerde Avrupa Birliği normlarına uyum süreciyle birlikte daha sınırlı ve kademeli düzenlemeler gündeme geliyor.

ABD: Parçalı yapı ve platform odaklı müdahale

ABD’de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler daha parçalı bir yapı sergiliyor. Federal düzeyde belirli kurallar bulunsa da esas düzenlemeler eyaletler üzerinden ilerliyor.

California ve New York gibi eyaletlerde platformların algoritmik içerik akışlarına müdahale etmeyi amaçlayan düzenlemeler dikkat çekiyor. Bu çerçeve, kullanıcıyı sınırlamak yerine platformların işleyişine müdahale etmeyi hedefliyor.

Ancak eyaletler arasındaki farklılıklar, ülke genelinde bütüncül bir sistem kurulmasını zorlaştırıyor. Bu durum, ABD modelini hem esnek hem de dağınık bir yapıya dönüştürüyor.

Benzer tartışmalar Kanada’da da gündemde. Özellikle çocukların veri güvenliği ve platformların sorumluluğu üzerine yürütülen düzenleme çalışmaları, Kuzey Amerika’da ortak bir eğilime işaret ediyor.

Avustralya: Sert yasak ve yeni bir yönelim

Avustralya son dönemde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik en sert düzenlemelerden birini hayata geçiren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. 16 yaş altına getirilen kapsamlı erişim yasağı, sorumluluğu doğrudan platformlara yükleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

Bu yaklaşım, ABD ve Avrupa’daki daha kademeli düzenlemelerden ayrışarak, doğrudan yasaklama yoluyla çözüm üretmeyi hedefliyor. Ancak bu modelin ne ölçüde uygulanabilir olduğu ve çocukların dijital alanla ilişkisini nasıl dönüştüreceği hâlâ tartışmalı.

Çin: Devlet merkezli sıkı kontrol

Çin, çocukların dijital kullanımına yönelik en katı düzenlemelerin uygulandığı ülkelerden biri. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerindeki devlet denetimi, çocuklar söz konusu olduğunda daha da sıkı hale geliyor.

Belirli yaş gruplarına yönelik süre sınırlamaları, içerik filtreleme ve platformlara doğrudan müdahale, bu modelin temel araçları arasında yer alıyor. Bu eğilim, çocukları risklerden koruma iddiasını güçlü bir devlet kontrolüyle birleştiriyor.

Ancak bu model, çocuk hakları ve ifade özgürlüğü açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Koruma ile kontrol arasındaki sınır burada oldukça belirsizleşiyor.

Rusya: Devlet kontrolü ve platform baskısı

Rusya’da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler, daha geniş bir internet kontrolü ve platform denetimi çerçevesinde ele alınıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya platformlarına getirilen yükümlülükler ve içerik denetimi uygulamaları, devletin dijital alan üzerindeki kontrolünü artırmış durumda.

Bu modelde çocukların korunması, çoğu zaman genel internet düzenlemeleriyle birlikte düşünülüyor. Ancak bu tablo, çocuk hakları ve dijital özgürlükler açısından tartışmaları da beraberinde getiriyor. Koruma amacıyla geliştirilen düzenlemelerin, daha geniş bir gözetim mekanizmasına dönüşme ihtimali bu bağlamda sıkça gündeme geliyor.

Doğu ve Güneydoğu Asya: Platform denetimi ve dijital düzenleme

Doğu ve Güneydoğu Asya’da ise çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler, çoğu zaman platform denetimi ve dijital güvenlik politikaları üzerinden şekilleniyor. Singapur ve Malezya gibi ülkelerde çevrimiçi güvenlik yasaları, çocukların zararlı içeriklerden korunmasını platformların sorumluluğu olarak tanımlarken, Hindistan’da veri koruma ve dijital düzenleme tartışmaları giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu bölgede yaklaşım, doğrudan yasaklardan ziyade dijital ekosistemin genel kontrolü üzerinden ilerliyor.

Orta Asya ve Ortadoğu: Aile ve devlet arasında denge

Orta Asya ve Ortadoğu’nun birçok ülkesinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler, ya daha çok ebeveyn kontrolü ya da genel internet politikaları üzerinden şekilleniyor.

Bu bölgelerde doğrudan çocuklara yönelik kapsamlı sosyal medya yasaları sınırlı. Bunun yerine düzenlemeler Orta Asya’da aileye daha fazla sorumluluk yükleyen yaklaşımlar ile; Ortadoğu’da ise devletin genel içerik denetimi ile iç içe geçiyor.

Bu durum, çocukların korunması meselesinin çoğu zaman daha geniş bir “internet kontrolü” çerçevesinde ele alındığını gösteriyor. Bu nedenle bu bölgelerde çocukların korunması meselesi, çoğu zaman çocuk haklarından çok genel internet denetimi tartışmaları içinde eriyor.

Afrika: Öncelikler farklı

Afrika kıtasında ise tablo daha farklı. Birçok ülkede dijital altyapı, internet erişimi ve ekonomik eşitsizlikler, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelerin öncelikli bir politika alanı haline gelmesini zorlaştırıyor.

Bu nedenle düzenlemeler çoğunlukla genel siber güvenlik, veri koruma ve dijital erişim başlıklarıyla sınırlı kalıyor. Bu çerçeve, çocukların korunmasına yönelik doğrudan politikaların gelişmesini de geciktiriyor. Bu nedenle birçok Afrika ülkesinde mesele, çocukların sosyal medya kullanımını özel olarak düzenlemekten çok, dijital erişim ve temel güvenlik sorunlarıyla birlikte ele alınıyor.

Latin Amerika: Dijital haklar ve uygulama zorlukları

Latin Amerika’da ise çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler daha çok veri koruma ve dijital haklar çerçevesinde şekilleniyor. Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde son dönemde platformların sorumluluğunu artırmaya yönelik düzenleme tartışmaları öne çıkıyor. Ancak bu ülkelerde de uygulamalar henüz bütüncül bir modele dönüşmüş değil.

Türkiye bu haritanın neresinde?

Türkiye’de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar son dönemde hız kazanmış durumda. Yaş sınırı getirilmesi, ebeveyn denetiminin artırılması ve platformların daha fazla sorumluluk alması gibi öneriler kamuoyunda sıkça dile getiriliyor. Bu yönüyle Türkiye’deki tartışma, dünya genelindeki eğilimlerle paralel bir çerçevede ilerliyor.

Ancak Türkiye’de bu tartışmaya eşlik eden önemli bir kaygı da var: Bu tür düzenlemelerin çocukları koruma amacıyla geliştirilirken, aynı zamanda daha geniş bir denetim ve gözetim mekanizmasına dönüşme ihtimali.

Özellikle sosyal medya alanının zaten yoğun biçimde düzenlendiği bir ortamda, çocuklara yönelik getirilecek yaş sınırı, kimlik doğrulama ya da ebeveyn denetimi gibi uygulamaların yalnızca koruma amacıyla mı sınırlı kalacağı, yoksa kullanıcı davranışlarını daha geniş ölçekte izlemeye imkân tanıyan araçlara mı dönüşeceği tartışılıyor.

Bu durum, Türkiye’deki tartışmayı yalnızca “çocukları nasıl koruyacağız?” sorusunun ötesine taşıyor.

Aynı zamanda şu soruyu da gündeme getiriyor:

Koruma ile gözetim arasındaki sınır nerede çizilecek?

Bu açıdan bakıldığında Türkiye, farklı modellerin tartışıldığı bir alan olmanın ötesinde, bu modellerin taşıdığı risklerin de en açık biçimde tartışıldığı bir örnek olarak öne çıkıyor.

Tek bir model yok, tek bir çözüm de yok

Dünya genelindeki deneyimler, çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemenin tek bir doğru yolu olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı sorun, farklı ülkelerde farklı öncelikler ve farklı değerler üzerinden ele alınıyor.

Bu nedenle mesele yalnızca teknik bir düzenleme sorunu değil. Aynı zamanda şu sorularla da ilgili:

Çocukları kim koruyacak?

Bu koruma ne kadar denetim içerecek?

Dijital özgürlükler nerede başlayıp nerede bitecek?

Bu sorulara verilen yanıtlar değiştikçe, ortaya çıkan modeller de değişmeye devam edecek.

[1] Bu dosya, Dr. Öğr. Üyesi Figen Algül’ün Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında yürüttüğü ders çerçevesinde, öğrencilerle birlikte hazırlanan ve farklı ülkelerde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak inceleyen bir araştırma raporuna dayanmaktadır. Araştırma sürecine katkı sunan öğrenciler (soyadına göre alfabetik): Meltem Aydaş, Gülnaz Cengiz, Aishat Gasanova, Baran Gökyer, Asena Irmak Kuş, Nazerke Khudaibergenova, Sabiha Sıla Özdemir, Şevval Yağcı, İlayda Yavuz. Bu yazıda sunulan değerlendirmeler, farklı ülkelerdeki düzenlemeleri kapsayan daha geniş bir araştırma çalışmasına dayanmaktadır. Metinde yer alan kaynakça, bu kapsamlı çalışmanın yalnızca bir bölümünü yansıtmaktadır.

Kaynakça*

Brezilya Hükümeti. (2026). Brazil launches landmark child-safety framework for the digital age.

Çin Halk Cumhuriyeti. (2020). Law of the People's Republic of China on the protection of minors.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi. (2023, Ekim 16). Çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına ilişkin düzenlemeler.

Digital Policy Alert. (2024). Argentina: Introduced bill on safe digital environments for children and adolescents including age verification requirements.

Euronews. (2026, Ocak 15). Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Bir ay sonra durum ne?

European Commission. (2025, Kasım 26). Greece: Kids Wallet and parental oversight in the digital age.

European External Action Service. (2021, Kasım 20). Rights of the child: Protecting our children online.

European Union. (2016, Nisan 27). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council.

Freedom House. (2024). Freedom on the Net 2024: Middle East release.

Okuroğlu, S. (2024, Aralık 31). Asya Pasifik ülkeleri sosyal medyanın çocuklara verdiği zararlara karşı önlemler alıyor. Anadolu Ajansı.

RBC. (2026, Mart 27). Devlet Duması'na 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı tasarısı sunuldu.

UNICEF Kazakhstan. (2022, Şubat 18). İnternette zorbalık: Nedir ve onunla nasıl mücadele edilir.

(FA/NÖ)