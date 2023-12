CHPê ji bo 4 bajarên mezin namzetên xwe eşkere kirin

Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) û Berdevkê Partiyê Deniz Yucel civîneke çapemeniyê li dar xist û namzetên şaredariyan ên ji aliyê meclîsa partiyê ve hatin diyarkirin eşkere kir.

Ekrem Îmamoglû li Stenbolê û Mansur Yavaş jî li Enqereyê dîsa bû namzet.

Yucel weha got:

"Di Meclîsa Partiyê de hin namzetên me yên şaredariyê hatin diyarkirin. 4 namzetên me yên şaredariyê ji bo bajarên mezin in, 2 ji wan ji aliyê serokê me yê berê yê giştî Kemal Kiliçdaroglu û Serokê me yê Giştî Ozgur Ozel ve hatibûn diyarkirin.

“Birêz Ekrem Îmamoglû yê ku Stenbol ji zîhniyeta şaredariya talanker rizgar kir û birêz Mansur Yavaş ku Enqere ji kesên ku parsel bi parsel difirotin rizgar kir.”

Namzetên din jî wiha ne:

Bursa: Mustafa Bozbey

Balıkesir: Ahmet Akın

Yucel diyar kir ku wan bi giştî li 227 herêman namzed diyar kirine û got ku li 227 navendan 6 bajar û 4 jî bajarên mezin hene.

Her weha şaredara Boluyê Tanju Ozcan jî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyand ku endamên Meclîsa Partiyê yên CHPê ew wek namzed ragihandine.(AO/AY)