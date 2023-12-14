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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 20:48
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 21:19
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CHP 4 büyükşehirde adaylarını açıkladı

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş yeniden aday. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından CHP PM üyelerinin kendisini aday olarak ilan ettiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/chp-4-buyuksehirde-adaylarini-acikladi-1.jpg
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısı düzenleyerek parti meclisinde belirlenen belediye başkan adaylarını duyurdu. 

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu. 

Yücel şöyle konuştu:

"Parti Meclisimizde bazı belediye başkan adaylarımız belirlendi. Belediye başkan adaylarımızın 4'ü büyükşehirden, 2'si zaten önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Özgür Özel ilan etmişti.

"İstanbul'u talancı belediye anlayışından kurtaran sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara'yı parsel parsel satanlardan kurtaran sayın Mansur Yavaş."

Diğer adaylar ise şöyle:
Bursa: Mustafa Bozbey
Balıkesir: Ahmet Akın

Toplam 227 seçim bölgesinde adayları belirlediklerini aktaran Yücel, 227 seçim çevresinde 4 büyükşehrin yanı sıra 6 da il bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP PM üyelerinin kendisini aday olarak ilan ettiğini duyurdu.

(AÖ)

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