CHP'li vekil hedef gösterdi, tayt giyen vali görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atanırken, Çiçekli’nin adı geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti.

Kamuoyunda tartışma konusu oldu

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürerken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Konu daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na da taşınmış, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kürsüden Vali Çiçekli’nin fotoğrafını göstererek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Alp, konuşmasında, “Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin” ifadelerini kullanmıştı.

"Tiktok valileri"

CHP’li Alp, Meclis’teki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından da “TikTok valileri türedi” başlığıyla bir video paylaşmış, etkileşim amacıyla halk arasında taytla gezen valiler gördüklerini öne sürerek eleştirilerini sürdürmüştü.

Vali Çiçekli’nin kıyafeti üzerinden yapılan eleştiriler, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin tepkisini çekmişti. Karşılıklı sözlü tartışmaların yaşandığı oturumda Meclis Başkanvekili, milletvekillerini sükunete davet etmek zorunda kalmıştı.

18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Aynı kararla Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan’ın yeni valisi olarak atandı.

(FY)