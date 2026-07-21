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YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 10:36 21 Temmuz 2026 10:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 10:40 21 Temmuz 2026 10:40
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut gözaltına alındı

Özgür Çelik, “Siyaseti yargıyla dizayn etmek isteyenlerin, 19 Mart ve 21 Mayıs darbelerini yapanların, doğrudan siyaset kurumunu hedef aldıkları zulümlerine asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut gözaltına alındı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.Bulut Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 

CHP İstanbul İl’in seçilmiş Başkanı Özgür Çelik X’de şu açıklamayı yaptı:

Silivri İlçe Başkanımız Doruk Bulut bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB Meclis üyeliği yapan, daha önce Milletvekilli adayı olmuş, bir buçuk yıldır Silivri Zindanında süren mahkemeler ve adalet mücadesine büyük katkılar sunan ilçe başkanımızın yanındayız, süreci özenle takip ediyoruz. 

Siyaseti yargıyla dizayn etmek isteyenlerin, 19 Mart ve 21 Mayıs darbelerini yapanların, doğrudan siyaset kurumunu hedef aldıkları zulümlerine asla boyun eğmeyeceğiz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP chp'li belediye başkanları CHP'li belediyelere operasyon Doruk Bulut
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