Özel Kırıkkale'de Yargıtay'ı "tarihi hatadan dönme"ye çağırdı: "Pazartesi gözümüz, kulağımız Yargıtay'da"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kongresi hakkında verilen ve temyiz edilen "mutlak butlan" kararına ilişkin dosyanın 57 gün bekletildikten sonra adli tatil arifesinde Yargıtay'a gönderilmesini kınadı: Bunun "hukuki değil siyasi bir tercih" olduğunu savundu.

Pazartesi günü başlayacak süreçte gözlerin Yargıtay'da olacağını söyleyen Özel, "Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız" diyerek parti olarak bütün olasılıklara hazır olduklarını ifade etti.

Özel kendilerine muhaleffte kalmanın öğütlendiğini ve bunu reddettiklerini söyledi.

"Bize muhalefet teklif ediyorlar, bana diyorlar ki ‘Yaşın genç, daha 50. 30 sene o koltuktasın.’ Öyle 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunda oturacağıma, yarın sabah bırakır iktidar koltuğu için yola çıkarım."

Kırıkkale'de halka hitap eden Özel, konuşmasının ilk bölümünde CHP'nin yerel seçim başarısını, Kırıkkale Belediyesi'nin kazanılmasını, ekonomik krizi ve kentin sanayi sorunlarını değerlendirdi. CHP'ye yönelik girişimlerin, parti içi bir mesele değil, iktidar değişimi beklentisini engellemeye dönük siyasi müdahaleler olduğunu öne süren Özel, emeklilerin, çalışanların ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların ancak iktidar değişikliğiyle aşılabileceğini söyledi.

"Kırıkkale'nin değişimi örgütlenmenin başarısı"

Konuşmaya İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'la birlikte çıkan Özel, Kırıkkale'nin CHP açısından yıllar içinde önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi. 2018'de milletvekilliğine uzanan sürecin, 2024'te belediyenin kazanılmasıyla sonuçlandığını belirten Özel, bunun örgüt ile seçmen arasında kurulan güven ilişkisinin ürünü olduğunu ifade etti.

Kentte uzun yıllar düşük oy oranlarında kalan CHP'nin, aday tercihleri, örgüt çalışması ve yerel yönetim anlayışı sayesinde yüzde 50 oyla belediyeyi kazandığını belirten Özel, bunun yalnızca yerel bir başarı değil, Türkiye genelindeki siyasal değişimin de göstergesi olduğunu savundu.

"2014 seçimlerinde kendi adayımızla yüzde 2,5 oy aldığımız günleri hatırlıyoruz. Ama Kırıkkale'nin gösterdiği teveccühle Ahmet Önal belediye başkanı oldu. CHP, il olduğundan beri ilk kez belediyeyi yüzde 50 oyla kazandı."

“Mütevazı siyaset bütün ezberleri bozdu”

Özel, Kırıkkale örneğinin çatışmacı değil, vatandaşla doğrudan temas kuran siyaset anlayışının sonucu olduğunu söyledi. Hizmet odaklı belediyecilik ve örgüt çalışmasının CHP'yi güçlendirdiğini belirten Özel, Kırıkkale'nin bu yönüyle partisi açısından özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"Mütevazı siyasetin, kavganın değil hizmetin, göz hizasında siyaset yapmanın, sokakta el sıkıp dert dinlemenin partiyi nerelere taşıyabileceğini gösterdiğimiz bir kenttir Kırıkkale."

“CHP birinci parti olunca müdahale başladı”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'nin 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi haline geldiğini hatırlatan Özel, partisine yönelik yargı süreçlerinin de bu başarının ardından hız kazandığını savundu. CHP'nin iktidar alternatifi haline gelmesinin mevcut iktidarı rahatsız ettiğini ileri süren Özel, yaşananların parti içi bir tartışma olmadığını söyledi.

"CHP yüzde 25'lerde kalsa, yerel seçimleri silip süpürmese, yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı görülmese kimse bizimle uğraşmazdı. Yapılan müdahale CHP'nin parti içi meselesi değil; sarayla artık onlardan yorulmuş millet arasındadır."

"Ekonomik krizin en ağır yükünü emekliler taşıyor"

Kırıkkale'nin çalışan nüfusuna yakın sayıda emekliye sahip olduğunu belirten Özel, emekli aylıkları ile asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaklaştığını söyledi. Emeklilerin kira ile gıda arasında seçim yapmak zorunda kaldığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını belirten Özel, gelir dağılımındaki bozulmanın toplumsal yoksullaşmayı derinleştirdiğini ifade etti.

"Emekli maaşını kiraya verse aç kalıyor, karnını doyursa sokakta kalıyor. Bu kentte asgari ücret açlık sınırının altında. Beş kişi maaşını birleştirse bile yoksulluk sınırını aşamıyor."

MKE ve sanayi politikalarını eleştirdi

Özel, 2021 yılında MKE'nin yeniden yapılandırılması sürecinde de Kırıkkale'de olduklarını hatırlatarak savunma sanayisinin güçlenmesini desteklediklerini, ancak çalışanların hak kayıplarına karşı çıktıklarını söyledi. MKE'de çalışan sayısının azaldığını, iş güvencesi ve çalışma koşullarında gerileme yaşandığını savunan Özel, Cumhuriyet'in sanayi yatırımlarıyla büyüyen Kırıkkale'nin yeni sanayi planlamalarında geri plana itilmesini eleştirdi.

Kentin yüksek vergi ödemesine rağmen kamu yatırımlarından yeterince pay alamadığını belirten Özel, bunun bölgesel kalkınma açısından adaletsizlik yarattığını ifade etti.

"Bu şehir devlete kepçeyle veriyor ama devlet çay kaşığıyla geri veriyor. Yüksek vergi ödüyor, buna karşılık hak ettiği kamu yatırımını alamıyor."

Genel seçim hedefini yineledi

Yerel seçimlerde verilen sözlerin yerine getirildiğini söyleyen Özel, aynı başarının genel seçimlerde de tekrarlanacağını belirtti. Kırıkkale'den daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve CHP'nin iktidara yürüyeceğini savunan Özel, seçmenlerden bu hedef için destek istedi.

"Milletvekili çıkaracağız dedik çıkardık. Belediyeyi alacağız dedik aldık. Şimdi iki milletvekili diyorum, siz üç diyorsunuz. Yapılacak ilk genel seçimde Kırıkkale çok beklemeyecek."

"Emekli maaşı 8 altından 2 altına düştü"

Konuşmasının ikinci bölümünde ekonomik krizi emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden değerlendiren Özel, iktidarın uyguladığı politikaların çalışanlar ile emeklilerin satın alma gücünü dramatik biçimde düşürdüğünü savundu. Gelirlerdeki kaybı çeyrek altın üzerinden örneklendiren Özel, emek ve ücretlerin yıllar içinde büyük ölçüde değer kaybettiğini söyledi.

"2002 yılında en düşük emekli maaşıyla sekiz çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün iki çeyrek altın alınıyor. Asgari ücret de yedi çeyrek altından iki çeyrek altına düştü. Emekçinin emeğinin karşılığı üçte bire, emeklininki dörtte bire indi. Buna engel olacağız. Bu işi tam tersine çevireceğiz."

Çiftçilere faiz affı

Kırıkkale'nin büyük ölçüde kuru tarıma dayalı bir üretim merkezi olduğunu belirten Özel, yüksek maliyetler ve düşük alım fiyatlarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını söyledi. CHP iktidarında tarım kredilerinin faizlerinin silineceğini, anaparanın ise beş yıla yayılarak tahsil edileceğini açıklayan Özel, bunun üreticilere yeni bir başlangıç sağlayacağını ifade etti.

"Buğdayın maliyeti 21 lira, açıklanan fiyat bunun altında kaldı. Çiftçi zarar ederek üretim yapıyor. İktidarımızda tarımdaki bütün borçların faizlerini sileceğiz, anaparayı beş taksite böleceğiz. Hiçbir çiftçiyi tarım kredilerinin faiziyle uğraştırmayacağız."

Esnaf ve üreticilerin borcuna "ikinci şans"

Özel, küçük esnafın banka borçları ve faiz yükü altında ezildiğini belirterek, CHP'nin ekonomik programında esnaf için de yeni kredi ve yapılandırma mekanizmalarının yer aldığını söyledi. CHP'ye yönelik siyasi müdahalelerin, emeklilerden çiftçilere kadar geniş toplum kesimlerinin değişim beklentisini hedef aldığını savundu.

"Esnafın birikmiş borçlarına çözüm getireceğimiz, ikinci bahar ve ikinci şans kredileri vereceğimiz için bu yürüyüşü durdurmaya çalışıyorlar. CHP'ye saldıranlar, emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve esnafın umutlarına saldırıyor."

"Mutlak butlan" kararı siyasi müdahale

Konuşmasının son bölümünü CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararına ayıran Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra önce Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun, ardından da CHP'nin kurumsal yapısının hedef alındığını ileri sürdü. 21 Mayıs'ta verilen kararın yalnızca partiye değil, iktidar değişimi beklentisine yönelik bir müdahale olduğunu savundu.

"21 Mayıs 2026’da partimize mutlak butlan atanarak, bugünkü iktidar tarafından bir sonraki iktidara, bugünkü iktidar tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin 103 yıllık yeniden bu milleti kurtarma umutlarına darbe yapılmıştır. Bugün 21 Mayıs darbesinden sonra, yani partinin önce adaysızlaştırıldığı, sonra kurumsuzlaştırıldığı ve lidersizleştirilmeye çalışıldığı 21 Mayıs darbesinden sonra hep birlikte sürdürdüğümüz mücadelede bugün ayın 17’si. Tam 57 gün geçti.

"Dosya 57 gün bekletildi"

Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz dosyasını olağan sürede Yargıtay'a göndermediğini belirterek, kararın adli tatil öncesine bırakılmasının bilinçli bir tercih olduğunu iddia etti. Dosyanın görüşülmesinin geciktirilmek istendiğini savunan Özel, sürecin hukuki olmaktan çok siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürdü.

Kararı alan mahkemenin başkanı, yukarıdan kendisine verilen talimatlara uygun olarak tam 57 gün dosyayı elinde tuttu. Tam 57 gün. Adli tatil pazartesi günü başlıyor. Bugün öğle saatlerinde dosyayı Yargıtay’a yolladı ki hakkımızı arayamayalım. Yargıtay dosyayı adli tatilden önce görüşemesin, bundan sonraki süreçte aslında bozulacağını bildiği, arkasında duramadığı, yukarıdan talimatla aldığı o kararı savunmadığını tarih önünde itiraf etti.

"Gözümüz kulağımız Yargıtay'da"

Pazartesi günü başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay'ın vereceği kararın önem taşıdığını vurgulayan Özel, yüksek mahkemenin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Kararın yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'nin siyasal geleceğini de ilgilendirdiğini savundu.

"Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden sonbahara kadar bekletecek."

"Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız"

Konuşmasını partililere moral çağrısıyla tamamlayan Özel, hukuki sürecin sonucundan bağımsız olarak mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı, iktidar hedefinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

"Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. Size söz veriyorum; ne emekliyi, ne emekçiyi, ne esnafı, ne çiftçiyi umutsuz bırakacağım. Eninde sonunda bu işi milletten yana, halktan yana çözeceğiz. Korkmadan çözeceğiz. Tehditlere teslim olmadan çözeceğiz."

(AEK)