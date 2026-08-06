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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 13:46 6 Ağustos 2026 13:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 13:49 6 Ağustos 2026 13:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Cezaevindeki Şahan'dan "Çerçeve Yasa" açıklaması: "Hukukun kapısı ilk kez aralanıyor"

"Hayalini kurduğumuz YENİ nesil siyaset de bunun taşıyıcısı olmalı. Geçmişin korkularını devralıp büyüten bir siyaset değil, birlikte yaşama cesaretini büyütecek bir siyaset. Eksiğiyle fazlasıyla bu bir başlangıç. Ortak Gelecek için, ben başlamaktan yanayım."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cezaevindeki Şahan'dan "Çerçeve Yasa" açıklaması: "Hukukun kapısı ilk kez aralanıyor"
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Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Meclis’e sunulan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne dair görüşlerini X hesabından paylaştı. 

Şahan, Eksiğiyle fazlasıyla bu bir başlangıç ve ben başlamaktan yanayım” dedi.

Şahan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Cezaevinde zaman yavaş akıyor. O yavaşlık, kırk yılın acıları üzerine derinlemesine düşünme imkânı veriyor. 

Bugün Meclis’e sunulan metni okurken aklımdan ilk geçen buydu. Evet, eksikleri var. Kaygı veren yanları var. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kapsamlı demokratikleşmenin de hayli gerisinde.

Ama bu toprağı yıllardır acıya, evleri yasa boğan bir meselede hukukun kapısı ilk kez aralanıyor. Ben o kapının yeniden kapanmamasından yanayım. Kürt meselesinin çözümü kimsenin kimseye lütfu olmamalı. Esas olan, hepimizin eşit yurttaşlar olarak ortak bir gelecek kurma iradesidir.

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu ülkenin her bir ferdinin hak ettiği eşit yurttaşlığın, adaletin ve demokrasinin yeniden hayat bulduğu bir Türkiye mümkündür. O hedefe ulaşana kadar, koşullar ne olursa olsun, hukuksuzluklara da, butlanlara da, haksız tutuklamalara da aynı kararlılıkla itiraz etmeye devam edeceğiz. 

Hayalini kurduğumuz YENİ nesil siyaset de bunun taşıyıcısı olmalı. Geçmişin korkularını devralıp büyüten bir siyaset değil, birlikte yaşama cesaretini büyütecek bir siyaset. Eksiğiyle fazlasıyla bu bir başlangıç. Ortak Gelecek için, ben başlamaktan yanayım."

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5 Ağustos 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
resul emrah şahan yeni parti çerçeve yasa Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi
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