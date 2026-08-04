TBMM'de 'çerçeve yasa' temasları: "İnşallah yarın veririz”
AKP heyeti, "çerçeve yasa" taslağına ilişkin CHP'yi TBMM'deki makamını ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklife ilişkin "İnşallah yarın veririz" dedi.
Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağına ilişkin siyasi parti temasları devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'yi ziyaret etti.
Devlet Bahçeli, 'çerçeve yasa' teklifini imzaladı
Bugün 14:58
AKP'li heyet, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp karşıladı.
Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklifin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine "Artık yarın inşallah veririz" yanıtını verdi.
(FY)
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