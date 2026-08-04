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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 16:57 4 Ağustos 2026 16:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 17:05 4 Ağustos 2026 17:05
Okuma Okuma:  1 dakika

TBMM'de 'çerçeve yasa' temasları: "İnşallah yarın veririz”

AKP heyeti, "çerçeve yasa" taslağına ilişkin CHP'yi TBMM'deki makamını ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklife ilişkin "İnşallah yarın veririz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBMM'de 'çerçeve yasa' temasları: "İnşallah yarın veririz”
Fotoğraf: AA
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Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağına ilişkin siyasi parti temasları devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'yi ziyaret etti.

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Bugün 14:58

AKP'li heyet, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklifin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine "Artık yarın inşallah veririz" yanıtını verdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
abdulhamit gül çerçeve yasa Barış ve Demokrasi Çağrısı
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