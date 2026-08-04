'Çerçeve yasa' taslağının adı belli oldu

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'e sunulması beklenen "çerçeve yasa" taslağı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre yasa taslağı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Taslağa hangi partilerin imza atacağı konusunda tartışmalar ise devam ediyor. Muhalefet partileri yasayı henüz göremediklerini belirterek, gördükten sonra karar vereceklerini belirtti.

(FY)