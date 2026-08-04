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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 14:40 4 Ağustos 2026 14:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 14:45 4 Ağustos 2026 14:45
Okuma Okuma:  1 dakika

'Çerçeve yasa' taslağının adı belli oldu

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında devam eden "çerçeve yasa" taslağı görüşmelerinde sona gelindi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Çerçeve yasa' taslağının adı belli oldu
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Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'e sunulması beklenen "çerçeve yasa" taslağı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre yasa taslağı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Taslağa hangi partilerin imza atacağı konusunda tartışmalar ise devam ediyor. Muhalefet partileri yasayı henüz göremediklerini belirterek, gördükten sonra karar vereceklerini belirtti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa çözüm süreci barış ve demokratik toplum çağrısı
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