Devlet Bahçeli, 'çerçeve yasa' teklifini imzaladı

AKP Grubu'nda dün imzaya açılan ve bugün saat 17.00'ye kadar milletvekillerinin imzalaması için süre verilen teklifin, akşam saatlerinde veya yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Feti Yıldız ile Abdulhamit Gül bir araya geldi

İsmi "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlenen teklifle ilgili Cumhur İttifakı'nın MHP kanadında çalışmaları MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yürütüyor. Feti Yıldız, dün akşam saatlerinde AKP Grubu'nda, Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül ile teklife son şeklini vermek üzere bir araya geldi.

Son değerlendirmeleri yapılan teklife, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

AKP, Yeni Yol Grubu'nu ziyaret edecek

Öte yandan AKP, Teklifle ilgili temaslarını da sürdürüyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler dün siyasi partileri teklifin içeriğine ilişkin bilgilendirmek üzere görüşmelerde bulunmuştu. Bu kapsamda dün HÜDA PAR milletvekilleri Serkan Ramanlı ve Şehzade Demir ile görüşen Güler, akşam saatlerinde de DEM Parti heyeti ile bir araya gelmişti.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bugün Yeni Yol Partisi grubunu ziyaret ederek, taslakla ilgili bilgilendirme yapacak.

(FY)