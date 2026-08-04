AKP ve MHP, "çerçeve yasa" teklifini yarın TBMM'ye sunuyor

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında yapılan 1,5 saatlik toplantının ardından çerçeve yasa teklifine son şeklinin verildiğini ve çarşamba günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. Teklif AKP ve MHP'nin ortak imzasını taşıyacak, diğer partilere de ortak imza verme çağrısı yapıldı. PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı sonrası başlatılan sürecin ilk yasal düzenlemesi olacak çerçeve yasa, 10-12 maddeden oluşacak ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki hak yoksunlukları, memnu hakların iadesi ve bazı infaz hükümlerinde değişiklik öngörüyor. AKP son iki gün içinde Meclis'teki tüm partilerle temas kurdu ancak taslak metin paylaşılmadı. DEM Parti'nin ortak imza verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi. Teklifin cuma günü Adalet Komisyonu'nda, hafta sonu Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında yapılan yaklaşık 1,5 saatlik toplantının ardından teklife son şeklinin verildiğini ve çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, kamuoyunda toplantı öncesinde "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni imzaladı.

Güler, teklifin AKP ve MHP'nin ortak imzasını taşıyacağını belirterek, diğer siyasi partilere de isterlerse ortak imza verebileceklerinin bildirildiğini söyledi.

"Yarın grubumuzu kapalı toplantıda toplayacağız. Kanun teklifimizi daha sonra TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Basın toplantısıyla teklifin çerçevesini kamuoyuyla paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak imzalarımızı verdik. Diğer partilerin de imza atabileceklerini ilettik; takdir kendilerinindir."

ANKA'nın haberine göre, toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel katıldı.

AKP, son iki gün içinde teklifin ana başlıkları hakkında Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle temaslarını yoğunlaştırdı. DEM Parti ve MHP ile yürütülen görüşmelerin ardından CHP, YENİ Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol temsilcilerine de teklifin kapsamı hakkında bilgi verildi. Ancak taslak metin siyasi partilerle paylaşılmadı.

AKP "Çerçeve Yasa Teklifi" için MHP ve DEM Parti'yle görüştü

AKP'nin diğer partilere yaptığı ortak imza çağrısına karşın, özellikle DEM Parti'nin teklife ortak imza verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi. DEM Parti yönetimi, yasa taslağına ilişkin değerlendirmelerini sürdürürken ortak imza konusunda şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Teklifin cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda, hafta sonu ise Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.