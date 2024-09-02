Cevdet Yılmaz’dan Duhoklu iş insanı Hakim Lokman açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) vatandaşı Hakim Lokman, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir mekânda Kürtçe konuştuğu için dün (1 Eylül) İstanbul’da bıçaklanarak öldürüldü.

Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lokman’ın Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yapılan çarpıtmalar ile hükümetimizin ve siyasi ittifakımızın hedef alınması ise bu iddiaları ortaya atanların asıl niyetlerini göstermektedir,” dedi.

“Emniyetin Hakim Lokman’la ilgili açıklama yapmaması soru işaretlerini çoğaltıyor"

"Türkçe resmi ve ortak dilimizdir"

Yılmaz’ın açıklaması özetle şöyle:

“Bizim Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla veya herhangi bir kişiyle bir sorunumuz yoktur. Sorunumuz emperyalist oyunlara alet olarak ülkemizi bölmeye çalışanlarla, milli birliğimize kastedenlerle ve terör odaklarıyladır. Türkçe resmi ve ortak dilimizdir. Vatandaşlarımızın ana dilleri konusunda ise, yapılan çeşitli reformlarla geçmişin yasakçı zihniyetini ortadan kaldıran bizim hükümetlerimiz olmuştur.

“Terör propagandası hangi dilde yapılırsa yapılsın terör propagandasıdır ve suçtur.

“Sadece Kürtçe konuştuğu için bir şahsa yönelik saldırı olursa hepimiz bunun karşısında oluruz ve hukuki olarak gereği neyse yapılır. Böyle olmadığı halde, yaşanan bazı asayiş hadiseleri üzerinden kimlik siyaseti yapanlar, toplumsal fay hatları oluşturma gayreti içinde olanlardır.”