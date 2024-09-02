Cevdet Yılmaz’dan Duhoklu iş insanı Hakim Lokman açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) vatandaşı Hakim Lokman, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir mekânda Kürtçe konuştuğu için dün (1 Eylül) İstanbul’da bıçaklanarak öldürüldü.
Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lokman’ın Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yapılan çarpıtmalar ile hükümetimizin ve siyasi ittifakımızın hedef alınması ise bu iddiaları ortaya atanların asıl niyetlerini göstermektedir,” dedi.
“Emniyetin Hakim Lokman’la ilgili açıklama yapmaması soru işaretlerini çoğaltıyor"
"Türkçe resmi ve ortak dilimizdir"
Yılmaz’ın açıklaması özetle şöyle:
“Bizim Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla veya herhangi bir kişiyle bir sorunumuz yoktur. Sorunumuz emperyalist oyunlara alet olarak ülkemizi bölmeye çalışanlarla, milli birliğimize kastedenlerle ve terör odaklarıyladır. Türkçe resmi ve ortak dilimizdir. Vatandaşlarımızın ana dilleri konusunda ise, yapılan çeşitli reformlarla geçmişin yasakçı zihniyetini ortadan kaldıran bizim hükümetlerimiz olmuştur.
“Terör propagandası hangi dilde yapılırsa yapılsın terör propagandasıdır ve suçtur.
“Sadece Kürtçe konuştuğu için bir şahsa yönelik saldırı olursa hepimiz bunun karşısında oluruz ve hukuki olarak gereği neyse yapılır. Böyle olmadığı halde, yaşanan bazı asayiş hadiseleri üzerinden kimlik siyaseti yapanlar, toplumsal fay hatları oluşturma gayreti içinde olanlardır.”
DEM Parti milletvekillerinden ortak önerge
Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Cengiz Çiçek, Çiçek Otlu, Celal Fırat ve Özgül Saki son dönemlerde Kürt dili ve kültürüne yönelik ırkçı şiddet pratiklerinin artarak devam ettiğini belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle ortak soru önergesi verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan önergede, milletvekilleri şu soruların yanıtlanmasını talep etti:
- Kürtçe konuştuğu için ırkçı saiklerle katledilen Hakim Lokman’ın katilleri yakanlanmış mıdır? Yakalanmadı ise bunun gerekçesi nedir?
- Kürtçe konuştuğu için ırkçı saiklerle katledilen Hakim Lokman cinayetine ilişkin başlattığınız geniş bir soruşturma var mıdır?
- Kürtçe konuşanlara yönelik ayrımcılık, hükümetinizin Kürt sorununu çözme iradesi göstermediği, aksine bu sorunu derinleştiren bir politik yaklaşım benimsediği yönündeki eleştirilere dair düşünceniz nedir?
- Kürt kültürüne ve diline yönelik son dönemlerde artan saldırıların gerekçesi nedir? Anadilinde konuşmak, okumak, yazmak, müzik dinlemek yasaklanmış mıdır?
- Son zamanlarda halay ve Kürtçe üzerinden Kürt kimliğine, diline ve kültürüne birçok alanda yapılan saldırıların ve ayrımcı uygulamaları cezasız kalmasının bu saldırı ve ayrımcı uygulamaları teşvik ettiği yönündeki eleştirilere ve tepkilere dair düşünceniz nedir? Yaşanan saldırılara ve ayrımcı tutumlara dair herhangi bir adım atacak mısınız? (TY)