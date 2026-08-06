Çerçeve yasa teklifine hangi milletvekilleri imza attı?

AKP’den 277, MHP’den 45, DEM Parti ve DBP’den 22, CHP’den 4, HÜDA PAR’dan 4, Yeni Yol Partisi’nden 3 ve bağımsız 3 milletvekili olmak üzere toplam 358 milletvekili kanun teklifini imzaladı.