Çerçeve yasa teklifine hangi milletvekilleri imza attı?
AKP’den 277, MHP’den 45, DEM Parti ve DBP’den 22, CHP’den 4, HÜDA PAR’dan 4, Yeni Yol Partisi’nden 3 ve bağımsız 3 milletvekili olmak üzere toplam 358 milletvekili kanun teklifini imzaladı.
Süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, dün (5 Ağustos) TBMM’ye sunuldu.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin komisyon görüşmelerine 7 Ağustos Cuma günü başlanacağını açıkladı.
“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
5 Ağustos 2026
AKP’li tüm milletvekilleri imzaladı
TBMM’de 277 koltuğu bulunan AKP, kanun teklifine firesiz imza verdi.
- Numan Kurtulmuş (İstanbul Milletvekili)
- Efkan Ala (Bursa Milletvekili)
- Abdullah Güler (Sivas Milletvekili)
- Leyla Şahin Usta (Ankara Milletvekili)
- Muhammet Emin Akbaşoğlu (Çankırı Milletvekili)
- Abdulhamit Gül (Gaziantep Milletvekili)
- Özlem Zengin (İstanbul Milletvekili)
- Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu (Manisa Milletvekili)
- Eyyüp Kadir İnan (İzmir Milletvekili)
- Hulusi Akar (Kayseri Milletvekili)
- Mehmet Ali Çelebi (İzmir Milletvekili)
- Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli Milletvekili)
- Orhan Yegin (Ankara Milletvekili)
- İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (Malatya Milletvekili)
- Rukiye Toy (Sivas Milletvekili)
- Jülide Sarıeroğlu (Ankara Milletvekili)
- Seyithan İzsiz (İstanbul Milletvekili)
- Emre Çalışkan (Nevşehir Milletvekili)
- Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır Milletvekili)
- Ziya Altunyaldız (Konya Milletvekili)
- Şebnem Bursalı Aksoy (İzmir Milletvekili)
- Cevahir Uzkurt (Niğde Milletvekili)
- Bekir Bozdağ (Şanlıurfa Milletvekili)
- Rümeysa Kadak (İstanbul Milletvekili)
- Ahmet Gökhan Sarıçam (Kırklareli Milletvekili)
- Ruken Kilerci (Ağrı Milletvekili)
- İsmail Emrah Karayel (İstanbul Milletvekili)
- Gökhan Diktaş (Tekirdağ Milletvekili)
- Zafer Sırakaya (İstanbul Milletvekili)
- Selman Özboyacı (Konya Milletvekili)
- Nureddin Nebati (Mersin Milletvekili)
- Sevan Sıvacıoğlu (İstanbul Milletvekili)
- Nilgün Ök (Denizli Milletvekili)
- Fuat Oktay (Ankara Milletvekili)
- Abdulkadir Emin Önen (Şanlıurfa Milletvekili)
- Süleyman Soylu (İstanbul Milletvekili)
- Ali Özkaya (Afyonkarahisar Milletvekili)
- Adem Yıldırım (İstanbul Milletvekili)
- Yakup Otgöz (Muğla Milletvekili)
- Resul Kurt (Adıyaman Milletvekili)
- Belgin Uygur (Balıkesir Milletvekili)
- Ayşe Böhürler (Kayseri Milletvekili)
- Ayhan Gider (Çanakkale Milletvekili)
- Mustafa Nedim Yamalı (Ankara Milletvekili)
- Halil Eldemir (Bilecik Milletvekili)
- Bayram Şenocak (İstanbul Milletvekili)
- Refik Özen (Bursa Milletvekili)
- Süleyman Şahan (Yozgat Milletvekili)
- Mehmet Muharrem Kasapoğlu (İzmir Milletvekili)
- Osman Sağlam (Karaman Milletvekili)
- Cem Şahin (Karabük Milletvekili)
- Hasan Ekici (Konya Milletvekili)
- Kayhan Türkmenoğlu (Van Milletvekili)
- Şengül Karslı (İstanbul Milletvekili)
- Ahmet Fethan Baykoç (Ankara Milletvekili)
- Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa Milletvekili)
- Mehmet Galip Ensarioğlu (Diyarbakır Milletvekili)
- Nazım Elmas (Giresun Milletvekili)
- Mustafa Demir (İstanbul Milletvekili)
- Muhammed Avcı (Rize Milletvekili)
- Ömer İleri (Ankara Milletvekili)
- İsmail Ok (Balıkesir Milletvekili)
- Faruk Aytek (Adana Milletvekili)
- Mustafa Arslan (Tokat Milletvekili)
- Ferhat Nasıroğlu (Batman Milletvekili)
- Erol Keleş (Elazığ Milletvekili)
- Kemal Karahan (Hatay Milletvekili)
- Hüseyin Yayman (Hatay Milletvekili)
- Abdürrahim Dusak (Şanlıurfa Milletvekili)
- İsa Mesih Şahin (İstanbul Milletvekili)
- Mehmet Akif Yılmaz (Kocaeli Milletvekili)
- Fahrettin Tuğrul (Uşak Milletvekili)
- Hüseyin Özhan (Adıyaman Milletvekili)
- Adem Yeşildal (Hatay Milletvekili)
- Murat Kaya (Sakarya Milletvekili)
- Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul Milletvekili)
- Kaan Koç (Ardahan Milletvekili)
- İbrahim Ethem Taş (Antalya Milletvekili)
- Derya Bakbak (Gaziantep Milletvekili)
- Muammer Avcı (Zonguldak Milletvekili)
- Abdurrahim Fırat (Erzurum Milletvekili)
- Meryem Göka (Konya Milletvekili)
- Havva Sibel Söylemez (Mersin Milletvekili)
- Emel Gözükara Durmaz (Bursa Milletvekili)
- Emine Yavuz Gözgeç (Bursa Milletvekili)
- Tuba Vural Çokal (Antalya Milletvekili)
- Sami Çakır (Kocaeli Milletvekili)
- Haluk İpek (Amasya Milletvekili)
- Mahmut Özer (Ordu Milletvekili)
- Selman Oğuzhan Eser (Karaman Milletvekili)
- Celalettin Köse (Gümüşhane Milletvekili)
- Ali İnci (Sakarya Milletvekili)
- Necmettin Erkan (Kırşehir Milletvekili)
- Nazım Maviş (Sinop Milletvekili)
- Tahir Akyürek (Konya Milletvekili)
- Şaban Çopuroğlu (Kayseri Milletvekili)
- Sayın Bayar Özsoy (Kayseri Milletvekili)
- Ahmet Büyükgümüş (Yalova Milletvekili)
- Hulusi Şentürk (İstanbul Milletvekili)
- Murat Alparslan (Ankara Milletvekili)
- Durmuş Ali Keskinkılıç (Karabük Milletvekili)
- Yusuf Ahlatcı (Çorum Milletvekili)
- Nimet Özdemir (İstanbul Milletvekili)
- Ünal Karaman (Konya Milletvekili)
- Ersin Beyaz (İstanbul Milletvekili)
- Dursun Ataş (Kayseri Milletvekili)
- Ayhan Salman (Bursa Milletvekili)
- Mestan Özcan (Tekirdağ Milletvekili)
- Mehmet Ali Cevheri (Şanlıurfa Milletvekili)
- Ali Temür (Giresun Milletvekili)
- Kurtcan Çelebi (Ankara Milletvekili)
- Çiğdem Karaaslan (Samsun Milletvekili)
- Burhan Kayatürk (Van Milletvekili)
- Yusuf Ziya Aldatmaz (Bartın Milletvekili)
- Veysal Tipioğlu (Kocaeli Milletvekili)
- Abdulkadir Akgül (Yozgat Milletvekili)
- Süleyman Özgün (Nevşehir Milletvekili)
- Bünyamin Bozgeyik (Gaziantep Milletvekili)
- Mustafa Canbey (Balıkesir Milletvekili)
- Serkan Bayram (İstanbul Milletvekili)
- Mustafa Savaş (Aydın Milletvekili)
- Azmi Ekinci (İstanbul Milletvekili)
- Mustafa Kaplan (Kırıkkale Milletvekili)
- Mehmet Baykan (Konya Milletvekili)
- İsmail Erdem (İstanbul Milletvekili)
- Cahit Özkan (Denizli Milletvekili)
- Mehmet Uğur Gökgöz (Isparta Milletvekili)
- Meliha Akyol (Yalova Milletvekili)
- Mustafa Köse (Antalya Milletvekili)
- Cengiz Aydoğdu (Aksaray Milletvekili)
- Murat Cahid Cıngı (Kayseri Milletvekili)
- Yusuf Beyazıt (Tokat Milletvekili)
- Zeynep Yıldız (Ankara Milletvekili)
- Tuğba Işık Ercan (İstanbul Milletvekili)
- Lütfiye Selva Çam (Ankara Milletvekili)
- Sena Nur Çelik Kanat (İstanbul Milletvekili)
- Ayşen Gürcan (Eskişehir Milletvekili)
- Ömer Özmen (Aydın Milletvekili)
- Suna Kepolu Ataman (Diyarbakır Milletvekili)
- Şamil Ayrım (İstanbul Milletvekili)
- Fatma Aksal (Edirne Milletvekili)
- Orhan Kırcalı (Samsun Milletvekili)
- Turan Bedirhanoğlu (Bitlis Milletvekili)
- Sadettin Hülagü (Kocaeli Milletvekili)
- Cüneyt Aldemir (Tokat Milletvekili)
- Orhan Ateş (Bayburt Milletvekili)
- Seydi Gülsoy (Osmaniye Milletvekili)
- Seda Sarıbaş (Aydın Milletvekili)
- Mehmet Emin Öz (Erzurum Milletvekili)
- Ali Taylan Öztaylan (Balıkesir Milletvekili)
- Fatma Öncü (Erzurum Milletvekili)
- Muhammed Adak (Mardin Milletvekili)
- Saffet Bozkurt (Zonguldak Milletvekili)
- Fatih Dönmez (Eskişehir Milletvekili)
- Ahmet Çolakoğlu (Zonguldak Milletvekili)
- Derya Yanık (Osmaniye Milletvekili)
- Mustafa Yavuz (Bursa Milletvekili)
- Mehmet Emin Şimşek (Muş Milletvekili)
- Abdullah Ağralı (Konya Milletvekili)
- Oğuz Üçüncü (İstanbul Milletvekili)
- Ahmet Kılıç (Bursa Milletvekili)
- Ömer Çelik (Adana Milletvekili)
- Sunay Karamık (Adana Milletvekili)
- Abdullah Doğru (Adana Milletvekili)
- Ali Kıratlı (Mersin Milletvekili)
- Mustafa Varank (Bursa Milletvekili)
- Muhammet Müfit Aydın (Bursa Milletvekili)
- Ejder Açıkkapı (Elazığ Milletvekili)
- İsmail Güneş (Uşak Milletvekili)
- Mesut Bozatlı (Gaziantep Milletvekili)
- İbrahim Ufuk Kaynak (Ordu Milletvekili)
- Bülent Tüfenkci (Malatya Milletvekili)
- Yıldız Konal Süslü (İstanbul Milletvekili)
- Rabia İlhan (İstanbul Milletvekili)
- Faruk Kılıç (Mardin Milletvekili)
- Cemil Yaman (Kocaeli Milletvekili)
- Osman Gökçek (Ankara Milletvekili)
- Hasan Ufuk Çakır (Mersin Milletvekili)
- Yılmaz Büyükaydın (Trabzon Milletvekili)
- Selami Altınok (Erzurum Milletvekili)
- Yüksel Coşkunyürek (Bolu Milletvekili)
- Ahmet Mücahit Arınç (Manisa Milletvekili)
- Çiğdem Koncagül (Tekirdağ Milletvekili)
- Ahmet Salih Dal (Kilis Milletvekili)
- Mustafa Alkayış (Adıyaman Milletvekili)
- Vahit Kirişci (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Mahmut Rıdvan Nazırlı (Elazığ Milletvekili)
- Ömer Oruç Bilal Debgici (Kahramanmaraş Milletvekili)
- İhsan Koca (Malatya Milletvekili)
- Hüseyin Altınsoy (Aksaray Milletvekili)
- Mehmet Eyup Özkeçeci (Gaziantep Milletvekili)
- Ayşe Keşir (Düzce Milletvekili)
- Harun Mertoğlu (Rize Milletvekili)
- Mustafa Hakan Özer (Konya Milletvekili)
- Mervan Gül (Siirt Milletvekili)
- İsmail Çağlar Bayırcı (Kütahya Milletvekili)
- Mehmet Şahin (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Mehmet Demir (Kütahya Milletvekili)
- Murat Baybatur (Manisa Milletvekili)
- Zehranur Aydemir (Ankara Milletvekili)
- Latif Selvi (Konya Milletvekili)
- Lütfi Bayraktar (Sakarya Milletvekili)
- Mehmet Selim Ensarioğlu (İstanbul Milletvekili)
- Feyzi Berdibek (Bingöl Milletvekili)
- İshak Şan (Adıyaman Milletvekili)
- Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir Milletvekili)
- Halil Uluay (Kastamonu Milletvekili)
- İbrahim Eyyüpoğlu (Şanlıurfa Milletvekili)
- İrfan Çelikaslan (Gaziantep Milletvekili)
- Yusuf Ziya Yılmaz (Samsun Milletvekili)
- Şahin Tin (Denizli Milletvekili)
- Süleyman Karaman (Erzincan Milletvekili)
- Tamer Akkal (Manisa Milletvekili)
- Ersan Aksu (Samsun Milletvekili)
- Hakan Aksu (Sivas Milletvekili)
- Orhan Erdem (Konya Milletvekili)
- Erkan Kandemir (İstanbul Milletvekili)
- Halis Dalkılıç (İstanbul Milletvekili)
- Yücel Arzen Hacıoğulları (İstanbul Milletvekili)
- Nilhan Ayan (İstanbul Milletvekili)
- Zeki Korkutata (Bingöl Milletvekili)
- Vehbi Koç (Trabzon Milletvekili)
- Yaşar Kırkpınar (İzmir Milletvekili)
- Adem Çalkın (Kars Milletvekili)
- Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)
- Büşra Paker (İstanbul Milletvekili)
- Adil Biçer (Kütahya Milletvekili)
- Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul Milletvekili)
- Suat Pamukçu (İstanbul Milletvekili)
- İbrahim Yurdunuseven (Afyonkarahisar Milletvekili)
- Cüneyt Yüksel (İstanbul Milletvekili)
- Ali Şahin (Gaziantep Milletvekili)
- Abdurrahman Babacan (Malatya Milletvekili)
- Ümmügülşen Öztürk (İstanbul Milletvekili)
- Çiğdem Erdoğan (Sakarya Milletvekili)
- Seda Gören (İstanbul Milletvekili)
- Arslan Tatar (Şırnak Milletvekili)
- Derya Ayaydın (İstanbul Milletvekili)
- Fehmi Alpay Özalan (İzmir Milletvekili)
- Yahya Çelik (İstanbul Milletvekili)
- Cantürk Alagöz (Iğdır Milletvekili)
- Tuba Köksal (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Abdulkadir Özel (Hatay Milletvekili)
- Hasan Arslan (Afyonkarahisar Milletvekili)
- Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya Milletvekili)
- Adil Karaismailoğlu (Trabzon Milletvekili)
- Atay Uslu (Antalya Milletvekili)
- İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Fatma Serap Ekmekci (Kastamonu Milletvekili)
- Behiye Eker (İstanbul Milletvekili)
- Mustafa Şen (Trabzon Milletvekili)
- Kemal Çelik (Antalya Milletvekili)
- Kadem Mete (Muğla Milletvekili)
- Serap Yazıcı Özbudun (Antalya Milletvekili)
- Mevlüt Kurt (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Adem Korkmaz (Burdur Milletvekili)
- Vedat Bilgin (Ankara Milletvekili)
- Faruk Çelik (Artvin Milletvekili)
- Mehmet Faruk Pınarbaşı (Şanlıurfa Milletvekili)
- Mustafa Hulki Cevizoğlu (İstanbul Milletvekili)
- Hikmet Başak (Şanlıurfa Milletvekili)
- Ercan Öztürk (Düzce Milletvekili)
- Mustafa Oğuz (Burdur Milletvekili)
- Ertuğrul Kocacık (Sakarya Milletvekili)
- Osman Zabun (Isparta Milletvekili)
- Mehmet Muş (Samsun Milletvekili)
- Hasan Turan (İstanbul Milletvekili)
- Nurettin Alan (İstanbul Milletvekili)
- Oğuzhan Kaya (Çorum Milletvekili)
- Osman Mesten (Bursa Milletvekili)
- Mustafa Hamarat (Ordu Milletvekili)
- Hasan Çilez (Amasya Milletvekili)
- Kürşad Zorlu (Ankara Milletvekili)
- Asuman Erdoğan (Ankara Milletvekili)
- Halit Yerebakan (İstanbul Milletvekili)
- İdris Nebi Hatipoğlu (Eskişehir Milletvekili)
- Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara Milletvekili)
MHP’den 45 isim imzaladı
TBMM’de 46 sandalyeye sahip olan MHP’den 45 isim, kanun teklifine imza verdi. Kanun teklifinde imzası bulunmayan isim, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter.
- Devlet Bahçeli (Osmaniye Milletvekili)
- Celal Adan (İstanbul Milletvekili)
- Feti Yıldız (İstanbul Milletvekili)
- Erkan Akçay (Manisa Milletvekili)
- Filiz Kılıç (Nevşehir Milletvekili)
- Mustafa Kalaycı (Konya Milletvekili)
- İsmail Özdemir (Kayseri Milletvekili)
- İsmail Faruk Aksu (İstanbul Milletvekili)
- Yaşar Yıldırım (Ankara Milletvekili)
- İlyas Topsakal (Samsun Milletvekili)
- Edip Semih Yalçın (İstanbul Milletvekili)
- Vahit Kayrıcı (Çorum Milletvekili)
- Mevlüt Karakaya (Ankara Milletvekili)
- Sadir Durmaz (Ankara Milletvekili)
- İsmet Büyükataman (Bursa Milletvekili)
- Kamil Aydın (Erzurum Milletvekili)
- Yücel Bulut (Tokat Milletvekili)
- Muhammed Levent Bülbül (Sakarya Milletvekili)
- Mehmet Taytak (Afyonkarahisar Milletvekili)
- Ertuğrul Gazi Konal (Giresun Milletvekili)
- Muharrem Varlı (Adana Milletvekili)
- Ahmet Özyürek (Sivas Milletvekili)
- Musa Küçük (Gümüşhane Milletvekili)
- Ahmet Erbaş (Kütahya Milletvekili)
- İbrahim Özyavuz (Şanlıurfa Milletvekili)
- Levent Uysal (Mersin Milletvekili)
- İbrahim Ethem Sedef (Yozgat Milletvekili)
- Ayşe Sibel Ersoy (Adana Milletvekili)
- Tamer Osmanağaoğlu (İzmir Milletvekili)
- Sermet Atay (Gaziantep Milletvekili)
- Abdurrahman Başkan (Antalya Milletvekili)
- Fevzi Zırhlıoğlu (Bursa Milletvekili)
- Pelin Yılık (Çankırı Milletvekili)
- Cumali İnce (Niğde Milletvekili)
- Mustafa Baki Ersoy (Kayseri Milletvekili)
- Saffet Sancaklı (Kocaeli Milletvekili)
- Naci Şanlıtürk (Ordu Milletvekili)
- Ekrem Gökay Yüksel (Balıkesir Milletvekili)
- Hilmi Durgun (Antalya Milletvekili)
- Konur Alp Koçak (Konya Milletvekili)
- Halil Öztürk (Kırıkkale Milletvekili)
- Semih Işıkver (Elazığ Milletvekili)
- Zuhal Karakoç (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Mehmet Celal Fendoğlu (Malatya Milletvekili)
- Lütfi Kaşıkçı (Hatay Milletvekili)
DEM Parti ve DBP’den 22 isim imzaladı
Kanun teklifine DEM Parti’den 20, Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) 2 milletvekili imza verdi. DEM Parti’nin TBMM’de 56 sandalyesi bulunuyor.
- Tülay Hatimoğulları Oruç (Adana Milletvekili)
- Tuncer Bakırhan (Siirt Milletvekili)
- Pervin Buldan (Van Milletvekili)
- Mithat Sancar (Şanlıurfa Milletvekili)
- Gülistan Kılıç Koçyiğit (Kars Milletvekili)
- Sezai Temelli (Muş Milletvekili)
- Mehmet Rüştü Tiryaki (Batman Milletvekili)
- Serhat Eren (Diyarbakır Milletvekili)
- Vezir Coşkun Parlak (Hakkari Milletvekili)
- İbrahim Akın (İzmir Milletvekili)
- Halide Türkoğlu (Diyarbakır Milletvekili)
- Ayşegül Doğan (Şırnak Milletvekili)
- Hakkı Saruhan Oluç (Antalya Milletvekili)
- Dilan Kunt Ayan (Şanlıurfa Milletvekili)
- Meral Danış Beştaş (Erzurum Milletvekili)
- Cengiz Çiçek (İstanbul Milletvekili)
- Celal Fırat (İstanbul Milletvekili)
- Nevroz Uysal Aslan (Şırnak Milletvekili)
- Zülküf Uçar (Van Milletvekili)
- Ömer Faruk Hülakü (Bingöl Milletvekili)
- Çiğdem Kılıçgün Uçar (DBP İstanbul Milletvekili)
- Keskin Bayındır (DBP Batman Milletvekili)
CHP’den dört isim imzaladı
TBMM’de 45 koltuğu bulunan CHP’den dört milletvekili kanun teklifine imza verdi:
- Faik Öztrak (Tekirdağ Milletvekili)
- Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili)
- Rahmi Aşkın Türeli (İzmir Milletvekili)
- İnan Akgün Alp (Kars Milletvekili)
HÜDA PAR’dan dört isim imzaladı
- Serkan Ramanlı (Batman Milletvekili)
- Şahzade Demir (Gaziantep Milletvekili)
- Faruk Dinç (Mersin Milletvekili)
- Zekeriya Yapıcıoğlu (İstanbul Milletvekili)
Yeni Yol Partisi’nden üç isim imzaladı
- Cemalettin Kani Torun (Bursa Milletvekili)
- Ertuğrul Kaya (Gaziantep Milletvekili)
- Mustafa Bilici (İzmir Milletvekili)
Üç bağımsız milletvekili imzaladı
- Ahmet Zenbilci (Adana Milletvekili)
- Mustafa Yeneroğlu (İstanbul Milletvekili)
- Selim Temurci (İstanbul Milletvekili)
(VC)
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