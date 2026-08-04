AKP "Çerçeve Yasa Teklifi" için MHP ve DEM Parti'yle görüştü

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "çerçeve yasa teklifi"nin TBMM Başkanlığı'na sunulması öncesinde siyasi partilerin hukukçu milletvekilleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

ANKA'nın haberine göre, en kapsamlı temas, DEM Parti heyetiyle yapıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmeye DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İmralı Heyeti üyesi Faik Özgür Erol ve milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Nevroz Uysal Aslan katıldı.

Toplantının ardından görüşme içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Güler, DEM Parti görüşmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la da bir araya geldi. Aynı gün HÜDA PAR temsilcileri de AKP Grubu'nda teklif hakkında bilgilendirildi. HÜDA PAR Milletvekili Şehzade Demir, kendilerine taslağın içeriğinin anlatıldığını, değerlendirmeleri parti yönetimiyle paylaşacaklarını söyledi.

AKP metni paylaşmıyor

AKP teklif metnini diğer partilerle paylaşmama kararı aldı. Buna karşılık, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcilerine teklifin kapsamı hakkında sözlü bilgilendirme yapıldı.

Teklifin çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması, ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülerek bu hafta Genel Kurul gündemine alınması hedefleniyor. Bunun için TBMM Danışma Kurulu'nda partiler arasında usule ilişkin uzlaşma aranacak.

AKP kaynaklarına göre 10-12 maddeden oluşması beklenen teklif üzerindeki teknik çalışmalar sürüyor. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının süresi ve kapsamı konusunda son karar henüz verilmedi.

AKP sözcüleri, kamuoyunda tartışılan "denetimli serbestlik" ile "hak yoksunluğu" düzenlemelerinin birbirinden farklı hukuki kurumlar olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, denetimli serbestliğe ilişkin mevcut infaz hükümlerinin korunduğunu, buna karşılık hapis cezası nedeniyle ortaya çıkan bazı hak mahrumiyetlerinin süresi ve memnu hakların iadesine ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesinin değerlendirildiğini belirtiyor.

Bilgi Kutusu | Çerçeve yasa hakkında bugüne kadar bilinenler ► Düzenleme, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından yürütülen sürecin ilk yasal adımı olarak hazırlanıyor. ► Teklifin yaklaşık 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. ► İlk aşamada kapsamlı bir infaz affı öngörülmüyor. ► Çalışmanın odağında, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki hak yoksunlukları, memnu hakların iadesi ve bazı infaz hükümlerinin yeniden düzenlenmesi bulunuyor. ▶ Düzenlemenin ardından infaz rejimi, ceza hukuku ve ilgili diğer alanlarda yeni uyum yasalarının da Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. ▶ Teklif henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmadığı için nihai metin kamuoyuna açıklanmış değil. AK Parti, içerik konusunda yalnızca siyasi partilere sözlü bilgilendirme yapıyor.

(AEK)