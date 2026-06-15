Cenevre’de G7 karşıtı yürüyüş: On binler emperyalizme, faşizme ve patriyarkaya karşı sokaktaydı

Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran’da yapılacak G7 Zirvesi öncesinde, İsviçre’nin Cenevre kentinde 14 Haziran Pazar günü on binlerce kişi sokağa çıktı.

Yaklaşık 60 örgütü bir araya getiren 'No G7' (G7’ye Hayır!) koalisyonunun ve Feminist Grev Kolektifi’nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar emperyalizme, faşizme, kapitalizme, patriyarkaya ve Filistin’in işgaline karşı ortak ses yükseltti.

İsviçre’de ‘feminist grev’ bu yıl G7'ye karşı

Sisteme karşı ortak duruş

Saat 14.00’ten itibaren Perle du Lac Parkı'nda toplanmaya başlayan kalabalık, 27 derecelik sıcakta Mon Repos Parkı'ndan saat 15.15’te yürüyüşe geçti.

Göstericiler, kortejin önünde taşınan "Faşizme, emperyalizme karşı G7’ye hayır!” pankartının arkasında yürüdü.

Feminist, Filistin yanlısı, devrimci, çevreci, emperyalizm karşıtları, CERN’den bilim insanları, bağımsız medya savunucuları, Latin Amerikalı aktivistler, Kürt ve sendika bloklarından oluşan gruplar ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İsviçre Koordinasyonu da kortejde yer aldı.

Pek çok dava, tek ses

Kortejde birbirinden farklı talepler yan yana geldi. "Viva, viva, Palestina!", "Jin Jiyan Azadî", "Feministes anticapitalistes", “Solidarité avec les femmes du monde entier” sloganları atıldı.

Kortejde Filistin’den Kürdistan’a ve Küba’ya uzanan dayanışma mesajları ile feminist mücadele, iklim adaleti ve antikapitalist talepler yan yana geldi

“Tout le monde déteste les fascistes" ve "Une seule solution: arrêter l’occupation de la Palestine” sloganları ise kortej boyunca en çok duyulan sesler arasında yer aldı.[1]

Kortejde dikkat çeken anlardan biri, göstericilerin hazırladığı Trump heykeli oldu: Elinde Küba'yı tutan Trump figürünün arkasında bir karpuz ve İsrail bayrağı yer alıyordu.

No G7 koalisyonu ve Feminist Grev üyesi Françoise Nyffeler, eylemi "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi:

"Tüm gösterici karşıtı propagandaya karşın mobilizasyon, umduğumdan çok daha güçlü oldu. Sokaklara çıkan bu Cenevre’yle son derece gurur duyuyorum."

Çatışmalar ve polis müdahalesi

Saat 16.30’da kortejin tonu değişti. Dorcière Meydanı'nda Fransız plakalı bir Tesla ateşe verildi; Rue des Alpes’teki bir banka şubesinin vitrinleri kırıldı.

Saat 17.45’te polis Grand-Pré bölgesinde biber gazı ve tazyikli su kullandı. Birleşmiş Milletler yakınlarında da çatışma yaşandı; PwC ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği binalarının camları kırıldı.

Saat 19.00’da polis kortejin dağıtılması emrini verdi, tazyikli su kullanmayı sürdürdü. Gösteri sırasında Cenevre-Lozan tren seferleri bir süre askıya alındı.

Polise göre katılımcı sayısı 20 bindi. Aralarında 600 Black Bloc [2] bulunuyordu. No G7 koalisyonu ise 60 bin kişinin eyleme katıldığını açıkladı.

“Gerilimi yaratan polisti”

RTS Info’ya konuşan No G7 koalisyonu üyesi Alice Lefrançois, polis müdahalesini sert bir dille kınadı:

"Kortej çok iyi bir ruhla başladı. Ancak yaşanan olayları daha da kötüleştiren polis oldu. Polisler gerilimi bizzat yarattı.”

Lefrançois, koalisyonun barışçıl bir gösteri çağrısında bulunduğunu hatırlatarak kalabalığa biber gazı sıkılmasını "tamamen orantısız bir polis müdahalesi" olarak nitelendirdi.

Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin ise sakinlik çağrısında bulundu ve herkesin "görüşünü en barışçıl biçimde ifade edebilmesi” gerektiğini vurguladı.

Dünya’nın yedi büyük ekonomik gücünü (Almanya, Kanada, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık) bir araya getiren G7 Zirvesi 15-17 Haziran tarihleri arasında İsviçre-Fransa sınırındaki Evian’da yapılıyor. Ulaşım ve güvenlik aksaklıklarının 19 Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor.

Aynı gün sandıktan iki sonuç çıktı Öte yandan eylemin yapıldığı gün İsviçre’de iki federal oylamanın sonuçları da açıklandı. Seçmenler, İsviçre Halk Partisi’nin “10 milyonluk İsviçre’ye hayır” girişimini reddetti. Girişim, İsviçre nüfusunun 2050’ye kadar 10 milyonun altında tutulmasını öngörüyordu. Aynı gün, askerlik hizmetinden sivil hizmete geçişi zorlaştıran yasa değişikliği de kabul edildi. Vicdani retçilere 1996’dan bu yana askerlik yerine sivil hizmet yapma hakkı tanıyan İsviçre’de sol partiler ve sivil hizmet savunucuları, reformun bu hakkı fiilen daraltabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkmıştı. Almanya, Kanada, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan liderleri bir araya getiren G7 Zirvesi, 15-17 Haziran’da Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde yapılıyor. Zirve nedeniyle İsviçre-Fransa sınır hattında ulaşım ve güvenlik önlemlerinin 19 Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor.

[1] Viva, viva, Palestina: Yaşasın, yaşasın Filistin

Jin Jiyan Azadî: Kadın, Yaşam, Özgürlük (Kürtçe)

Feministes anticapitalistes: Feminist antikapitalistler (Fransızca)

Solidarité avec les femmes du monde entier: Dünyanın tüm kadınlarıyla dayanışma (Fransızca)

Tout le monde déteste les fascistes: Herkes faşistlerden nefret eder (Fransızca)

Une seule solution, arrêter l'occupation de la Palestine: Tek çözüm, Filistin işgalini durdurmak (Fransızca)

[2] Eylemlerde kimliklerini gizlemek amacıyla siyah kıyafet ve maske giyen, toplu hareket eden grupların kullandığı bir eylem taktiğidir. Bir örgüt değil, taktik bir yöntemdir.

(MEÖ/HA)