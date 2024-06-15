G7 ülkeleri, Putin’in Ukrayna'da ateşkes önerisini ‘ciddi’ bulmadı

Dünyanın sanayileşmiş yedi büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, dün (14 Haziran) sona erdi.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri, AB liderlerinin de katılımıyla 13 Haziran’da, 50. G7 Liderler Zirvesi için bir araya gelmişti.

Yayımlanan sonuç bildirisinde G7 ülkelerinin liderleri, Orta Doğu'da tüm sivil can kayıplarını eşit şekilde kınadıklarını, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere kabul edilemez sayıdaki sivil can kaybını büyük endişeyle karşıladıklarını duyurdu.

Bildiride, İsrail'e verilen destek yinelenerek, "İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanırken her durumda uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun davranmalı," değerlendirmesinde bulunuldu.

Sonuç bildirisinde ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılması, Orta Doğu'daki gelişmeler, Afrika, Hint-Pasifik'teki durum, göç, iklim krizi, enerji ve yapay zekâ gibi konular yer aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 Zirvesi’nin ardından Alman kamu yayıncısı ZDF’ye açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna’ya yardım paketi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, G7 Zirvesi'nde Ukrayna’ya ilişkin taahhütte bulunulan 50 milyar dolarlık yardım paketinin yıl sonuna kadar sağlanacağından emin olduğunu belirten Scholz, Ukrayna’ya sürekli destek verilmesi konusunda aylardır hazırlık yapıldığını ve çözümler bulmaya çalışıldığını söyledi.

Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerini açıklamasının G7 Zirvesi'nde nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine Başbakan Scholz şöyle konuştu:

“Herkes bunun ciddi bir öneri olmadığını ancak İsviçre'de yapılacak barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor. Ancak Putin aynı zamanda onun için gerçekte neyin önemli olduğunu ortaya koydu. O da klasik olarak emperyalist bir şekilde toprak fethetme. Bunun için büyük ölçüde askeri güç kullandı, acımasız bir savaş başlattı ve emperyalist hayali uğruna 100 bin Rus askerinin ölmesini ya da ağır yaralanmasına razı oldu. Dolayısıyla bu işe yarayabilecek bir öneri değildir.”

“Dünya her zamankinden fazla yanıyor”

Öte yandan, zirvenin son gününde Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı iklim aktivistleri, G7 ülkelerinin iklim krizi politikasındaki eylem eksikliğini protesto etmek için kendilerini medya merkezinin kapısına zincirledi.

Aktivistler, eylemleri esnasında “Liderler eğleniyor olsa da dünya her zamankinden daha fazla yanıyor,” dedi.

Berlin merkezli Climate Analytics’e göre, G7 ülkeleri 2021 yılında toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 21'inden sorumlu. (TY)