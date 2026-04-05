HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.04.2026 12:00 5 Nisan 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.04.2026 12:05 5 Nisan 2026 12:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e görevden uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

BİA Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet alma” iddiasıyla tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
4 Nisan 2026

"Geçici tedbir"

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak’ suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

Mustafa Bozbey dahil 57 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Mustafa Bozbey dahil 57 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
2 Nisan 2026

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Bozbey Bursa
