DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 09:35 25 Mayıs 2026 09:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 15:27 25 Mayıs 2026 15:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Bolivya’da hükümetin istifası talebiyle başlayan protestolar devam ediyor

Ülkede son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı yaklaşık üç haftadır süren protestolarda şimdiye kadar 120 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bolivya’da Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifası talebiyle başlayan hükümet karşıtı protestolar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paz hükümetinin istifasını isteyen göstericiler ülkenin 9 idari bölgesindeki 59 noktada barikat kurarak yolları ulaşıma kapattı.

Bolivya Karayolları İdaresi’nin (ABC) yayımladığı güncel yol haritasına göre, And bölgesindeki La Paz, Oruro ve Potosi’nin yanı sıra merkezi bölgelerdeki Chuquisaca ve Cochabamba ile doğudaki Santa Cruz’da ulaşım önemli ölçüde aksadı.

Bu arada güvenlik güçlerinin, “beyaz bayraklı insani koridor” operasyonu kapsamında La Paz ile Oruro arasındaki 227 kilometrelik otoyolu yeniden ulaşıma açma girişimi protestocuların müdahalesiyle karşılaştı. 

Kamu İşleri Bakanı Mauricio Zamora, eylemcilerin konvoya dinamit ve taşlarla saldırdığını iddia ederek operasyonun yarıda kesildiğini açıkladı.

Zamora, göstericilerle doğrudan diyaloga hazır olduklarını belirterek, “Aleyhime düzenlenen üçüncü pusunun ardından şu an La Paz’dayım. Geçmeyi başardık ve sabaha karşı 02.00 sularında şehre ulaştık,” dedi.

“Ölümleri ve yaralanmaları önlemek için geçiş hükümeti kurulmalı”

Devlet Başkanı Rodrigo Paz ise anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediklerini ancak bunun bir sınırı olduğunu belirterek, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hâl (OHAL) yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eski Devlet Başkanı Evo Morales, krizin çözümü için hükümete 90 gün içinde seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Morales, “Hükümet ya baskıyı artıracak ya da ülkeyi sakinleştirmek için geçiş süreci başlatıp 90 gün içinde seçime gidecek. Rodrigo Paz kazara başkan olmuş bir lider; siyasi yapısı ve programı yok. Ölümleri ve yaralanmaları önlemek için geçiş hükümeti kurulmalı,” ifadelerini kullandı.

Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı yaklaşık üç haftadır devam eden protestolarda, Paz’ın istifasını talep eden göstericiler başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısının 120’ye ulaştığı belirtilirken, Paz yönetimi olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan Morales yanlılarını sorumlu tutuyor. (TY)

Bolivya ekonomik kriz protesto Gözaltı Rodrigo Paz Evo Morales
