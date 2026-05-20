HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 09:38 20 Mayıs 2026 09:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 10:47 20 Mayıs 2026 10:47
Okuma Okuma:  3 dakika

Boğaziçili öğrencilere “İmamoğlu protestosu” nedeniyle hapis cezası

Beşiktaş Belediyesi ve Türk Telekom’un “zarar oluşmadı, şikâyetçi değiliz” beyanına rağmen mahkeme, üç Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine “kamu malına zarar verme” suçundan hapis cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katılan üç Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında açılan davada karar çıktı.

İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi, Beşiktaş’taki Birlik Parkı’nın duvarları ile Türk Telekom’a ait saha dolaplarına slogan yazdıkları gerekçesiyle yargılanan öğrenciler hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddianamede sloganlar yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğrencilerin 26 Mart 2025’te saat 02.00 sıralarında Nisbetiye Mahallesi Park Sokak’ta bulunan Türk Telekom saha dolaplarına ve Birlik Parkı içindeki bazı alanlara sprey boyayla yazı yazdığı belirtildi.

İddianamede, yazılamalarda "İstanbul Uyan", "üketici Gözü Boykottur" ve "Öğrenciler Yalnız Değildir" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Belediye ve Türk Telekom şikayetçi olmadı

Dosyada müşteki olarak yer alan Beşiktaş Belediyesi ve Türk Telekom, mahkemeye sundukları beyanlarda herhangi bir zarar oluşmadığını bildirdi. Her iki kurum da öğrencilerden şikayetçi olmadığını açıkladı.

Öğrenciler savunmalarında, kullanılan boyaların su bazlı olduğunu, kalıcı zarar verme amacı taşımadıklarını ve yazıları daha sonra kendilerinin temizlediğini söyledi.

Sanıklardan biri, kamu malına zarar verme kastıyla hareket etmediğini belirterek boyaların kolayca silinebildiğini anlattı. Bir başka öğrenci ise olaydan yaklaşık bir hafta sonra yazıları temizlediklerini ifade etti.

Avukatlar beraat istedi

Öğrencilerin avukatları, hem Beşiktaş Belediyesi’nin hem de Türk Telekom’un zarar oluşmadığını bildirdiğini hatırlatarak suçun maddi unsurunun oluşmadığını savundu.

Savunmada ayrıca Yargıtay kararlarına atıf yapıldı. Avukatlar, "kirletme" fiilinin her durumda mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin emsal kararları mahkemeye sundu ve öğrencilerin beraatini talep etti.

Mahkeme "nitelikli hal" dedi

Mahkeme ise öğrencilerin "kamu malına zarar verme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar verdi.

Gerekçeli kararda, Beşiktaş Belediyesi’nin “herhangi bir kamu zararı bulunmamaktadır” yönündeki yazısına rağmen, kamunun kullanımına ayrılmış alanlara yazı yazılmasının mala zarar verme suçunun nitelikli hali kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, "kirletme" fiilinin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ya da ilan yapıştırmak biçiminde gerçekleşebileceği ifade edildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Beşiktaş Belediyesi Türk Telekom Boğaziçi Üniversitesi
