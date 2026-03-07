Af Örgütü: Yetkililer, barışçıl protesto hakkını korumalı

Kadınlar ve LGBTİ+'lar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile şiddete karşı taleplerini dile getirmek için 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle yarın sokaklarda olacak.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tüm illerden gerçekleştirilecek barışçıl protestolara ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı. Örgütün Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, “Son dokuz yıldır İstanbul'daki Dünya Kadınlar Günü yürüyüşleri yasaklanıyor veya barışçıl göstericiler polis müdahalesiyle karşılaşıyor. Hukuka aykırı gözaltılar ve kovuşturmalar devam ediyor. Buna rağmen kadın ve LGBTİ+ hakları savunucuları barışçıl protesto haklarını kullanmayı sürdürüyor” dedi.

Akşener, devletlerin barışçıl protestocuları koruma ve protesto hakkının kullanımını kolaylaştırma yükümlülüğüne dikkat çekerek, yetkililere hukuka aykırı yasaklamaları tekrar etmemeleri çağrısında bulundu.

Yıllar içinde 8 Mart kararları

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 2022 Feminist Gece Yürüyüşü’nü yasaklama kararlarını 2024’te iptal etmişti. Mahkeme, barışçıl protesto hakkının düzenleyicilerin mekân seçme hakkını da içerdiğini ve söz konusu yasakların bu hakkı ihlal ettiğini belirtmişti.

Buna rağmen Beyoğlu Kaymakamlığı, 2025’te 8 Mart Yürüyüşü’nü “kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemler” gerekçesiyle Taksim Meydanı da dahil olmak üzere ilçedeki tüm meydan, cadde ve alanlarda yasaklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri geçmişteki şiddet ve keyfi gözaltı uygulamalarının tekrarlanmaması için uyarıyor ve 8 Mart protestolarının güvenli şekilde yapılmasını talep ediyor.