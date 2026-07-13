Birleşik Krallık’ta aşırı sıcaklar iki ayda 2 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde, Imperial College London, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacılarının yaptığı analize göre, Birleşik Krallık’ta (özelde İngiltere ve Galler) mayıs ayında yaklaşık 550 ölüm aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi.

Mayısta hava sıcaklığı 35,1 dereceye ulaşarak ay için tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Araştırmaya göre, haziranın ikinci yarısındaki sıcak hava dalgası sırasında ise yaklaşık 2 bin 200 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle binlerce kümes hayvanı hayatını kaybetti

Ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en sıcak haziran

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu dönemde İngiltere Meteoroloji Ofisi, sağlık riskleri nedeniyle art arda en az üç kez kırmızı alarm yayımladı.

Böylece, bölgede mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgalarının toplamda 2 bin 700’den fazla ölüme neden olduğu tahmin edildi.

Haziran 2026, İngiltere’de ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en sıcak haziran ayı olarak kaydedildi. Bazı bölgelerde sıcaklık 36 dereceyi aştı.

Batı Avrupa genelinde de sıcak hava dalgalarının ağır sonuçlar doğurduğu belirtilirken, haziran ayında Almanya’da yaklaşık 5 bin 500, Fransa’da 2 bin, Belçika’da ise yaklaşık 1200 ölümün aşırı sıcaklarla ilişkili olduğu tahmin edildi. (TY)