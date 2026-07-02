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YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 10:00 2 Temmuz 2026 10:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 10:56 2 Temmuz 2026 10:56
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Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle binlerce kümes hayvanı hayatını kaybetti

Tarım Bakanı Annie Genevard, üreticilerin hayvanları sıcaktan koruyabilmesi için vantilatör ve sisleme sistemlerine kredi desteği verileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle binlerce kümes hayvanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: Canva

Fransa’da 18 Haziran’dan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kliması bulunmayan bazı ev, hastane ve okullarda aşırı sıcakla mücadele etmek için binaların camları, acil durumlarda kullanılan termal battaniyelerle kaplandı.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, konuk olduğu BFMTV kanalında aşırı sıcakların tarım ve hayvancılık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Genevard, besicilerin vantilatör ve sisleme sistemleri kurabilmeleri için kredi sağlanacağını, bu desteğin özellikle kümes hayvanı yetiştiricilerine yönelik olacağını söyledi.

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“6 bin ton ağırlığında”

Bakan, tam sayı vermemekle birlikte Bretonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 6 bin ton ağırlığında kümes hayvanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığında kümes hayvanlarının vücut sıcaklıklarını düşüremediğini belirten Genevard, sektöre yönelik tazminatların hızla ödenebilmesi için bu hafta sigorta şirketleriyle görüşeceğini duyurdu.

Genevard, su depolama kapasitesinin de artırılması gerektiğini belirterek, “Depolama kapasitemizi artırmazsak iklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz,” dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Genevard, bu yıl peş peşe krizlerle karşı karşıya kalan tarım sektörünün ağır bir bedel ödediğini belirterek, durumun son derece endişe verici olduğunu ifade etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
aşırı sıcaklar Fransa hayvan haberleri iklim krizi
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