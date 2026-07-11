Sağlık Bakanlığı’ndan sıcaklara karşı su ve beslenme uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı sıvı tüketimi, beslenme ve gıda güvenliği konusunda uyardı.

Bakanlığın açıklamasına göre, sıcaklık ve nemin artmasıyla birlikte vücut ısısı yükseliyor, metabolizma ise bu duruma uyum sağlamaya çalışıyor.

Aşırı terleme nedeniyle sıvı ve mineral kaybı yaşanırken; baş dönmesi, mide bulantısı, bayılma hissi ve benzeri sağlık sorunları görülebiliyor.

Kronik hastalığı bulunanlar, çocuklar, 65 yaş ve üzerindekiler, hamileler ile açık alanda çalışanların sıcak havalardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi, yeterli sıvı tüketilmesi ve gıda güvenliği kurallarına uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Bakanlığın önerileri

Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketin.

Günlük su ihtiyacını, vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mililitre olarak hesaplayın. Bu, yetişkinler için ortalama 2,5-3 litre suya karşılık geliyor.

Çay, kahve ve gazlı içecekler yerine suyun yanı sıra ayran, yarım yağlı süt ve doğal meyve suyu gibi içecekleri tercih edin.

Egzersiz sırasında ve sonrasında kaybedilen sıvıyı yeterli miktarda su içerek yerine koyun.

Bol, hafif ve açık renkli kıyafetler giyin; serinlemek için ılık duş alın. Sıcağa bağlı rahatsızlık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verin. Kafeinli içecekler yerine süt, bitki çayları veya doğal meyve sularını tercih edin.

Yağlı yiyecekler, kızartmalar ve hamur işlerinden kaçının; yemekleri haşlama, ızgara veya az suda pişirme yöntemleriyle hazırlayın.

Meyve ve sebze tüketimini artırın; tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi lif açısından zengin besinleri tercih edin.

Yüksek kalorili şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyveli tatlılar veya dondurma tüketin.

Açıkta satılan yiyeceklerden kaçının. Et, süt, yumurta ve balık gibi çabuk bozulan gıdaları uygun koşullarda saklayın; hazırlama, pişirme ve muhafaza süreçlerinde hijyen kurallarına dikkat edin.

Bakanlık, özellikle yaz aylarında artan besin zehirlenmelerine karşı gıda güvenliği kurallarına uyulmasının da halk sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. (TY)