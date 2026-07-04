Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verdi: “Karar gerekçesiz ve siyasi”

İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi, üniversitede 21 yıldır görev yapan Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Bilmez’in görevine son verdi.

Bilmez, kararın “hukuk dışı, etik dışı ve siyasi” olduğunu söyledi ve karara karşı mücadele edeceğini belirtti.

Bilmez, bir haftadır süren belirsizlik sonrası 3 Temmuz 2026 tarihinde kendisine resmi tebligat yapıldığını belirterek, görevine son verildiğini söyledi.

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Sosyal medyada açıklama yayınlayan Bilmez, “Tarih Bölümü öğretim üyesi ve yüksek lisans programı koordinatörü olarak yürüttüğüm dersler, tez danışmanlıkları ve idari görevler dönem tamamlanmadan kesintiye uğratıldı” dedi.

Bilmez, akademik yönetimin çalışmalarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını defalarca açıkladığını belirterek, kendisine makul ve tutarlı bir gerekçe sunulmadığını söyledi.

Kararın, yıllardır Kürtler, Aleviler, dil hakları ve azınlıklar üzerine yürüttüğü çalışmalarla bağlantılı olduğunu düşündüğünü ifade eden Bilmez, özellikle Dersim Kırımı üzerine yaptığı çalışmaların ve yayınların bu süreçte etkili olduğunu söyledi.

“Bir akademisyenin araştırma alanı nedeniyle hedef alınması akademik özgürlüğe açık bir müdahaledir” diyen Bilmez, kararın hukuk dışı, etik dışı ve siyasi olduğunu ifade etti. Avukatlarıyla birlikte hukuki süreci başlattığını belirten Bilmez, meslektaşları, öğrencileri ve akademik özgürlükten yana olan herkesle birlikte karara karşı mücadele edeceğini söyledi.

Bülent Bilmez hakkında Lisans eğitimini ODTÜ Ekonomi bölümünde, doktorasını Berlin Humboldt Üniversitesi Modern Önasya İncelemeleri bölümünde tamamladı. Almanya, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye’deki değişik üniversitelerde ve merkezlerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı. 2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesidir. Bir dönem yönetim kurulu üyeliğini ve başkanlığını yaptığı Tarih Vakfı mütevellisi olup aynı zamanda bir süre için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. Anadili haklarında da mücadele ediyor. DHİBRA'nın kurucuları arasında. Değişik sitelerde, farklı aralıklarla köşe yazıları yayımlanmaktadır. Chester Projesi (1908-1923), Belleklerdeki Dersim ’38 (Gülay Kayacan ve Şükrü Aslan’la birlikte), Türkiye’de Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk, Cumhuriyetin Tartışmalı Konuları (derleme) ve iki ciltlik Osmanlı-Türkiye Demokrasi Tarihi başlıklı kitaplarının yanı sıra çok sayıda makalesi yayımlandı.

(EMK)