DHİBRA'dan Bilgi Üniversitesi'ne çağrı: Bülent Bilmez görevine iade edilsin

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), Bilgi Üniversitesi'nde görevine son verilen Prof. Dr. Bülent Bilmez'e destek açıklaması yaptı.

Yol Arkadaşımız Bülent Bilmez’in Yanındayız! pic.twitter.com/fAk3aEtHn5 — Dil Hakları İzleme Belgeleme Raporlama Ağı (@DilHaklari) July 9, 2026

Açıklamada, Bilmez'in görevine "şeffaf ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden" son verilmesinin akademik özgürlüğü ve eleştirel bilgi üretimini zedelediği belirtildi.

Dil hakları alanındaki akademik çalışmaları ve sivil toplum faaliyetleriyle uzun yıllardır önemli katkılar sunduğu ifade edilen Bilmez'in görevden alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, kararın akademik çalışma ortamı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı kaydedildi.

DHİBRA, Bilgi Üniversitesi yönetimine çağrı yaptı, söz konusu kararın derhal geri çekilmesini ve Prof. Dr. Bülent Bilmez'in 21 yıldır sürdürdüğü görevine iade edilmesini talep etti.

Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verdi: “Karar gerekçesiz ve siyasi”

(EMK)