ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 16:35 9 Temmuz 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 16:39 9 Temmuz 2026 16:39
Okuma Okuma:  1 dakika

DHİBRA'dan Bilgi Üniversitesi'ne çağrı: Bülent Bilmez görevine iade edilsin

DHİBRA, Bilgi Üniversitesi yönetimine çağrı yaptı, söz konusu kararın derhal geri çekilmesini ve Prof. Dr. Bülent Bilmez'in 21 yıldır sürdürdüğü görevine iade edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DHİBRA'dan Bilgi Üniversitesi'ne çağrı: Bülent Bilmez görevine iade edilsin

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), Bilgi Üniversitesi'nde görevine son verilen Prof. Dr. Bülent Bilmez'e destek açıklaması yaptı.

Açıklamada, Bilmez'in görevine "şeffaf ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden" son verilmesinin akademik özgürlüğü ve eleştirel bilgi üretimini zedelediği belirtildi.

Dil hakları alanındaki akademik çalışmaları ve sivil toplum faaliyetleriyle uzun yıllardır önemli katkılar sunduğu ifade edilen Bilmez'in görevden alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, kararın akademik çalışma ortamı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı kaydedildi.

DHİBRA, Bilgi Üniversitesi yönetimine çağrı yaptı, söz konusu kararın derhal geri çekilmesini ve Prof. Dr. Bülent Bilmez'in 21 yıldır sürdürdüğü görevine iade edilmesini talep etti. 

Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verdi: “Karar gerekçesiz ve siyasi”
Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verdi: “Karar gerekçesiz ve siyasi”
4 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bülent bilmez bilgi üniversitesi'nde işten çıkarma Bilgi Üniversitesi DHİBRA
ilgili haberler
Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verdi: “Karar gerekçesiz ve siyasi”
4 Temmuz 2026
/haber/bilgi-universitesi-prof-dr-bulent-bilmez-in-isine-son-verdi-karar-gerekcesiz-ve-siyasi-321193
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verdi: “Karar gerekçesiz ve siyasi”
4 Temmuz 2026
/haber/bilgi-universitesi-prof-dr-bulent-bilmez-in-isine-son-verdi-karar-gerekcesiz-ve-siyasi-321193
Sayfa Başına Git