TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 13.07.2026 15:43 13 Tîrmeh 2026 15:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.07.2026 15:54 13 Tîrmeh 2026 15:54
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Bila Cejna Vartavarê ya Ermeniyan pîroz be

Vartavar, ji peyvên “vart” bi zimanê ermenan tê wateya “gul” û “var” tê wateya şewq/biriqîn pêk tê û di heman demê de wekî “Cejna Avê” jî tê zanîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Bila Cejna Vartavarê ya Ermeniyan pîroz be
FotoGraf: Berge Arabian / Rojnameya Agosê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Vartavar ku yek ji pênc cejnên herî mezin ên Dêra Ermenan e, duh (12ê Tîrmehê) li Kinaliadayê, di Dêra Surp Krikor Lusavoriç de hat pîrozkirin. 

Coşa cejnê bi lîstikên bi avê, govend û bi çalakiyan tevahiya rojê berdewam kir ku bi sedan kes başdar bûbûn. 

Li gorî nûçeya Rojnameya Agosê, Hayr Surp Harutyun Damatyan ê ku rîtûela olî  ya li dêrê bi rêve dibe, weke her sal îsal jî  tevlî pîrozbahiyan bû û cejn bi cemaetê re pîroz kir.

Vartavar, ji peyvên “vart” bi zimanê ermenan tê wateya  “gul” û “var” tê wateya şewq/biriqîn pêk tê û di heman demê de wekî “Cejna Avê” jî tê zanîn.

 Dîroka Vartavarê bi qasî 5 hezar salan kevn e û koka wê xwe dispêre çîroka Tofana Nûh. 

Di cejnê de avreşandina mirovan a li ser hevdu, nîşaneya destpêkirina jinûve ya jiyanê ye ku piştî tofanê bi barana bereketê re hatibû.

Hayr Surp Harutyun Damatyan, dema ku zarokan bi avê şil dike

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
vartavar Ermenî cejn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê