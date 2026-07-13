Ermenilerin Vartavar Yortusu kutlu olsun

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Vartavar, dün (12 Temmuz) Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde kutlandı.

Su oyunları, halaylar ve yüzlerce kişinin bir araya geldiği etkinliklerle bayram coşkusu gün boyu sürdü.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, kilisedeki ayini yöneten Hayr Surp Harutyun Damatyan da her yıl olduğu gibi kutlamalara katılarak cemaatle birlikte bayramı kutladı.

Ermenicede “gül” anlamına gelen “vart” ile “parıltı” anlamına gelen “var” sözcüklerinden türeyen Vartavar, “Su Bayramı” olarak da biliniyor.

Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu kabul edilen Vartavar’ın kökeni Nuh Tufanı anlatısına dayanıyor.

Bayramda insanların birbirlerini suyla ıslatması ise tufanın ardından yağan bereket yağmuruyla yaşamın yeniden başlamasını simgeliyor.

Hayr Surp Harutyun Damatyan, çocukları su ile ıslatırken.

(TY)