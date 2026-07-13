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YT: Yayın Tarihi: 13.07.2026 13:55 13 Temmuz 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.07.2026 14:00 13 Temmuz 2026 14:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Ermenilerin Vartavar Yortusu kutlu olsun

Ermenicede “gül” anlamına gelen “vart” ile “parıltı” anlamına gelen “var” sözcüklerinden türeyen Vartavar, “Su Bayramı” olarak da biliniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenilerin Vartavar Yortusu kutlu olsun
Fotoğraflar: Berge Arabian / Agos Gazetesi
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Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Vartavar, dün (12 Temmuz) Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde kutlandı.

Su oyunları, halaylar ve yüzlerce kişinin bir araya geldiği etkinliklerle bayram coşkusu gün boyu sürdü. 

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, kilisedeki ayini yöneten Hayr Surp Harutyun Damatyan da her yıl olduğu gibi kutlamalara katılarak cemaatle birlikte bayramı kutladı.

Ermenicede “gül” anlamına gelen “vart” ile “parıltı” anlamına gelen “var” sözcüklerinden türeyen Vartavar, “Su Bayramı” olarak da biliniyor.

Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu kabul edilen Vartavar’ın kökeni Nuh Tufanı anlatısına dayanıyor. 

Bayramda insanların birbirlerini suyla ıslatması ise tufanın ardından yağan bereket yağmuruyla yaşamın yeniden başlamasını simgeliyor.

Hayr Surp Harutyun Damatyan, çocukları su ile ıslatırken.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
vartavar bayramı vartavar yortusu Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
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